Невже не у Вифлеємі? Вчені засумнівались у місці народження Ісуса Христа

Ісус народився у Вифлеємі, місті на Західному березі Палестини, розташованому приблизно за 10 км на південь від Єрусалиму, згідно з двома розповідями з Нового Завіту. Однак інші релігійні писання та стародавні джерела не настільки впевнені щодо цього твердження...

Чому виникли розбіжності щодо місця народження Ісуса

Вчені сперечаються про те, наскільки достовірною є Біблія як історичне джерело, але більшість погоджується, що Ісус був реальною історичною особою, а не просто міфом.

Серед науковців менш поширена думка, що Новий Заповіт є точним біографічним описом життя Ісуса. Однак, зважаючи на відсутність переконливих доказів того часу, біблійні розповіді часто є єдиним джерелом, яким вони повинні керуватися - і з них можна дізнаватись деякі історичні дані.

Євангелія від Матвія та Луки - єдині два оповідання в Новому Завіті, які детально розповідають про народження Ісуса. Обидва стверджують, що Ісус народився у Вифлеємі за правління царя Ірода. Але разом із цим дві розповіді про ту саму подію значно відрізняються.

Згідно з даними ЮНЕСКО, принаймні з ІІ ст. н.е. люди вірили, що місце народження Ісуса знаходиться в печері на місці церкви Різдва Христового у Вифлеємі.

Саму церкву було завершено лише в 339 році н.е., і вона зазнала багатьох реконструкцій протягом останніх 1700 років, але багато християнських конфесій все ще здійснюють паломництво до цього місця сьогодні, проголошуючи його місцем народження пророка.

Церква Різдва Христового у Вифлеємі вважається місцем народження Ісуса (фото: Neil Ward/Wikimedia Commons)

Що кажуть про місце народження Ісуса інші апостоли

Але от два інших Євангелія Нового Заповіту - від Марка та від Іоанна - прямо не згадують народження Ісуса, не кажучи вже про Вифлеєм.

Натомість Євангеліє від Марка неодноразово говорить, що Ісус походить з "Назарету Галілейського", але жодного разу не згадує Вифлеєм.

Євангеліє від Івана також пов’язує Ісуса з Галілеєю та Назаретом. Хоча Іван згадує, що Месія мав прийти з Вифлеєму, Ісус ніколи безпосередньо не асоціюється з цим містом.

Що про це пишуть інші джерела

Коран, священна книга ісламу, також згадує про народження Ісуса і навіть вшановує його як пророка Бога. Знову ж таки, немає жодної згадки про Вифлеєм, але там сказано, що Марія народила його в невизначеному "віддаленому місці".

Дехто стверджує, що зв’язок із Вифлеємом більше пов’язаний із стародавньою політикою та релігійними обрядами, ніж з історичними фактами.

Доцент кафедри Нового Завіту з американського Університету Вангард Родольфо Гальван Естрада III пояснює, що Біблія докладає великих зусиль, щоб зобразити Ісуса як нащадка царя Давида. Зрештою, кажуть, що Бог пообіцяв, що династія Давида правитиме Ізраїлем вічно.

У деяких біблійних уривках припускається, що Месія походить із шанованого роду царя Давида. Оскільки стверджувалося, що "батько" Ісуса Йосип був нащадком Давида, Ісус добре вписується в це положення.

Однак книга пророка Михея в єврейській Біблії пророкує, що Месія прийде з рідного міста Давида, яким був Вифлеєм. Твердо пов’язуючи народження Ісуса з Вифлеємом, Євангелія від Матвія та Луки сприяли твердженню, що Ісус був Месією з роду Давида, стверджує Естрада.

Поряд з місцем народження Ісуса, існує також чимала кількість невизначеності навколо його дня народження. Більшість християн святкують його народження 25 грудня, але в Новому Заповіті фактично дата не згадується.