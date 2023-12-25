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Найден 5000-летний наскальный рисунок, напоминающий библейское описание рождения Христа

Выявлен наскальный рисунок с изображением рождения Иисуса Христа (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Итальянская археологическая группа представила результаты исследования наскальных рисунков, возраст которых достигает 5 000 лет и которые были обнаружены в 2005 году в Сахаре.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о недавних археологических открытиях и исследованиях Ancient Origins.

На одной из этих картин изображен ребенок между своими родителями, звезда на востоке и два животных, что вызывает ассоциацию с библейским сюжетом о рождении Иисуса Христа.

Ученые считают этот рисунок древнейшим изображением вертепа, когда-либо обнаруженным. Живопись находится на потолке небольшой полости в скале, которую назвали "Пещерой родителей". Она расположена на территории Египта между плато Гильф аль-Кебир и долиной Нила.

"Это очень незабываемая сцена, действительно похожая на рождественский вертеп, но она предшествует ему примерно на 3 000 лет" - заявил Марко Морелли, геолог, директор Музея планетарных наук в Прато (Италия).

Наскальный рисунок с изображением рождения Иисуса Христа (фото: Ancient Origins)

В последнем отчете отмечается, что изображения наскальной живописи выполнены при использовании красновато-коричневой охры. Одно из изображений животных является львом без головы, трактуемым как символ Христа. На этой же картине ребенок изображен немного возвышенным к небесам, возможно, символизируя рождение или беременность, как указывают авторы исследования.

Вертеп - это пещера, связанная с рождением Иисуса согласно Священным Писаниям. В Евангелии от Матфея рассказывается, что три мудреца последовали за восходящей звездой, которая привела их к месту рождения Иисуса в Вифлееме.

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Напомним, что ученые усомнились в месте рождения Иисуса Христа.

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