Знатный троллинг: Омелян обсудил с фотомоделью строительство мостов в Украине (фото)

Фотомодель Аси Микович приехала из Днепра в Киев для инспектирования "уставших" мостов. Девушка уже успела встретиться с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и опубликова в своем Instagram совместное фото, а также поделилась с фанами, о чем беседовала с чиновником.

Отметим, что после разрушения части Пешеходного моста на Труханов остров, которое зафиксировали в столице пару недель назад, в мэрии оперативно отреагировали на инцидент, рассказали детали обрушения и... заверили, что опасности для пешеходов никакой нет.

Министр Владимир Омелян и модель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

Модель, которая ранее пообещала раздеться на Новом мосту в Днепре в случае его сдачи в эксплуатацию в срок, в Киеве заключать похожее пари пока не спешит, хоть поклонники в сети и пытаются ее уговорить для "большей мотивации".

Фотомодель Аси Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

В Киев она приехала по приглашению бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

Аси Микович приехала в Киеве по вопросу Пешеходного моста на Труханов остров (instagram.com/asi_mikovich)

Микович рассказала 14 августа, что за завтраком обсудила с Омеляном "перспективы развития отрасли мостостроения в Украине".

В комментариях к ее сообщению подписчики модели иронизируют над темой завтрака с министром и побуждают девушку так же заключить "пари" с властями столицы по поводу ремонта моста.

Предлагаю марафон: будешь инспектировать мосты и если вовремя их отремонтируют - разденешься на мосту;

Омелян - красавчик! Это для баланса;

Надеюсь, рассказала ему, как надо работать, и обрисовала будущее развитие, дала ценные советы?

Судя по его довольному лицу, обсуждение было очень глубоким...

Молодец. Знатный тролололинг...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в Киеве разрушается Пешеходный мост на Труханов остров. В сети сообщают об обвале части бетонной конструкции этого цельносварного моста в центре столицы, сооруженного еще в 1957 году.

Также мы писали о том, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.