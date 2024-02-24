Знамениті зрадники. Зірки, які втекли з України під час війни

Сьогодні виповнюється рівно два роки з того фатального 24 лютого, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді як багато зірок, які залишили країну на початку великої війни, вже повернулися на батьківщину, або навіть захищають її на фронті зі зброєю у руках, є ті, хто продовжує жити за кордоном і повертатися навіть не планує.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з вітчизняних селебріті під час повномасштабної війни втік з України і "пригрівся" за кордоном.

Оксана Байрак

24 лютого 2022 року режисерка зустріла в Одесі, куди приїхала святкувати свій день народження.

Тривалий час вона перебувала в місті, проте згодом опинилася в РФ. Зрадниця почала знімати серіал для "Росії-1" під новим псевдонімом Фрося Касьян.

А нещодавно вона назвала себе найбільшою патріоткою України, заспівала уривок "Червоної рути" та зізналася, що українська - її рідна мова.

Попри те, що в Росії запроданка проводила час з людьми, які відкрито підтримують воєнні злочини РФ в Україні.

Оксана Байрак (російські ЗМІ)

Олег Винник

Співака, який колись був одним із найвідоміших артистів України, зараз називають зрадником і втікачем.

Він повністю зник з інфопростору від початку повномасштабної війни в України. Було відомо лише те, що артист виїхав до Німеччини.

А влітку 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що перетнув державний кордон 26 лютого 2022 року.

Чоловік не вбачає у цьому проблеми і вважає, що не важливо, хто і коли виїжджав з країни, а важливо лише те, що конкретна людина зробила для своєї батьківщини.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Влад Яма

Суддя "Танців із зірками" покинув Україну в перші дні повномасштабної війни.

Як стверджував хореограф, йому це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд.

Танцівник нині перебуває з родиною в США, звідки публікує цинічні дописи.

Раніше колега Ями, хореограф Женя Кот, говорив, що він планує повернутися до України.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Олександр Еллерт

Влітку минулого 2022 року шоумен і колишній обранець акторки Ксенії Мішиної вирушив до США.

Еллерт стверджував, що йому потрібно було взяти участь у концерті, присвяченому Дню Незалежності України.

Сам святковий захід відбувся, але Олександр досі не повернувся назад в Україну.

Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Андрій Щегель

Учасник подкасту Srakadupa, комік Андрій Щегель, покинув Україну під час повномасштабної війни, про що сам розповів.

Йому було надано дозвіл Міністерством культури на виїзд за кордон у благодійних справах, але Щегель не планує повертатися.

Він заявив, що не втік через отримані повістки, а вирішив "скористатися правом на комфортне життя", вважаючи, що захисники країни "самі вирішують свою долю на війні".

Після сплеску негативних коментарів у мережі Щегель вибачився за свої скандальні висловлювання, коли він назвав Україну "й**аним цирком із попаяними дебілами".

Незважаючи на вибачення, він залишився за кордоном і не повернувся в країну.

Андрій Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)