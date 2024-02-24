Знаменитые предатели. Звезды, сбежавшие из Украины во время войны
Сегодня исполняется ровно два года с того рокового 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда как многие звезды, покинувшие страну в начале большой войны, уже вернулись на родину, или даже защищают ее на фронте с оружием в руках, есть те, кто продолжает жить за границей и возвращаться даже не планирует.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из отечественных селебрити во время полномасштабной войны сбежал из Украины и "пригрелся" за границей.
Оксана Байрак
24 февраля 2022 года режиссер встретила в Одессе, куда приехала праздновать свой день рождения.
Долгое время она находилась в городе, однако впоследствии оказалась в РФ. Предательница начала снимать сериал для "России-1" под новым псевдонимом Фрося Касьян.
А недавно она назвала себя самой большой патриоткой Украины, спела отрывок "Червоной руты" и призналась, что украинский - ее родной язык.
Несмотря на то, что в России предательница проводила время с людьми, которые открыто поддерживают военные преступления РФ в Украине.
Оксана Байрак (российские СМИ)
Олег Винник
Певца, который когда-то был одним из самых известных артистов Украины, сейчас называют предателем и беглецом.
Он полностью исчез из инфопространства с начала полномасштабной войны в Украине. Было известно лишь то, что артист уехал в Германию.
А летом 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что пересек государственную границу 26 февраля 2022 года.
Мужчина не видит в этом проблемы и считает, что не важно, кто и когда выезжал из страны, а важно лишь то, что конкретный человек сделал для своей родины.
Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Влад Яма
Судья "Танців із зірками" покинул Украину в первые дни полномасштабной войны.
Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд.
Танцовщик сейчас находится с семьей в США, откуда публикует циничные посты.
Ранее коллега Ямы, хореограф Женя Кот, говорил, что он планирует вернуться в Украину.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Александр Эллерт
Летом прошлого 2022 года шоумен и бывший избранник актрисы Ксении Мишиной отправился в США.
Эллерт утверждал, что ему нужно было принять участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины.
Само праздничное мероприятие состоялось, но Александр до сих пор не вернулся обратно в Украину.
Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Андрей Щегель
Участник подкаста Srakadupa, комик Андрей Щегель, покинул Украину во время полномасштабной войны, о чем сам рассказал.
Ему было предоставлено разрешение Министерством культуры на выезд за границу по благотворительным делам, но Щегель не планирует возвращаться.
Он заявил, что не сбежал из-за полученных повесток, а решил "воспользоваться правом на комфортную жизнь", считая, что защитники страны "сами решают свою судьбу на войне".
После всплеска негативных комментариев в сети Щегель извинился за свои скандальные высказывания, когда он назвал Украину "й**аным цирком с попаяными дебилами".
Несмотря на извинения, он остался за границей и не вернулся в страну.
Андрей Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)
Недавно Андрей Хливнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты.
Также отец американского добровольца, погибшего в Украине, рассказал о сыне-герое.