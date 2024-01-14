"Не відстрілює зовсім". Колега Влада Ями здивував його планами після закінчення війни
Хореограф Женя Кот зізнався, що його колега Влад Яма, який після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до США, планує повернутися в Україну.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для OBOZ.UA.
Женя Кот про Влада Яму
На думку танцівника, суддя "Танців із зірками" досі думає, що коли війна закінчиться, він повернеться в Україну, і "в його житті все буде так само, як раніше".
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
"Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не "відстрілює" зовсім події, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам - то цього достатньо".
"Одного разу він публічно зізнався, що побоюється за свою сім'ю. Це не проблема: залишай їх там, а сам додому - щось серйозне робити для перемоги", - сказав Кот.
До слова, сам Євген вважає, що медійні люди мають не тікати, а залишатися на своїй батьківщині, щоб у такий спосіб подавати приклад іншим, що треба гуртуватися.
Євген Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)
Нагадаємо, раніше Кот розповів, як дізнався про вагітність дружини після діагнозу безпліддя.