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Андрій Хливнюк сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти

П'ятниця 23 лютого 2024 21:12
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Андрій Хливнюк сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який на початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ, сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колективу.

Артист дав вичерпну відповідь

Так, на одному зі своїх концертів в Європі Хливнюк розповів, що нещодавно спілкувався з журналісткою німецького видання, яка питала в нього про старі хіти гурту російською мовою.

Андрій Хливнюк сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

"Мене з DW дівчинка чудова питала: "Коли настане той час, коли ви знову заспіваєте свої російськомовні класні пісні? Ми їх любимо". Та без проблем! Масове повстання, убивство лідерів Кремля, спалення того Кремля, росіяни нанизують голови і с*аки цих довб***бів просто на стовпи. І, будь ласка, буде все, що ви хочете", - сказав музикант.

Також співак звернувся зі сцени до глядачів.

"Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, мені здається. Україна - багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи", - наголосив виконавець.

"Під рашистською п**ерацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирів, кінчених дебілів", - заявив співак.

Нагадаємо, нещодавно Хливнюк пригадав, як Ургант просив його співати російською мовою.

Також він показав фото з окопу і звернувся до артистів, які "поза політикою".

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