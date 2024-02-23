Андрій Хливнюк сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який на початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ, сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колективу.
Артист дав вичерпну відповідь
Так, на одному зі своїх концертів в Європі Хливнюк розповів, що нещодавно спілкувався з журналісткою німецького видання, яка питала в нього про старі хіти гурту російською мовою.
Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
"Мене з DW дівчинка чудова питала: "Коли настане той час, коли ви знову заспіваєте свої російськомовні класні пісні? Ми їх любимо". Та без проблем! Масове повстання, убивство лідерів Кремля, спалення того Кремля, росіяни нанизують голови і с*аки цих довб***бів просто на стовпи. І, будь ласка, буде все, що ви хочете", - сказав музикант.
Також співак звернувся зі сцени до глядачів.
"Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, мені здається. Україна - багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи", - наголосив виконавець.
"Під рашистською п**ерацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирів, кінчених дебілів", - заявив співак.
Нагадаємо, нещодавно Хливнюк пригадав, як Ургант просив його співати російською мовою.
Також він показав фото з окопу і звернувся до артистів, які "поза політикою".