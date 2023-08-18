Знаки Зодіаку, з якими трапляться неприємності. Бережіться вже сьогодні

Овен

Сьогодні на вас чекає не найпростіший день. Принаймні, працювати ви точно не будете налаштовані цієї п'ятниці. Виникне бажання все кинути, розважитись, відпочити у веселій компанії.

Астрологи радять по можливості братися лише за цікаві справи. На роботі можуть зробити дивну пропозицію. Але не поспішайте з відмовою, добре все обдумайте.

Увечері можна покликати гостей. Вони допоможуть відволіктися.

Терези

Цієї п'ятниці вам слід бути обережнішими з обіцянками. Якщо не впевнені, що дотримаєтеся слова, краще тримайте язика за зубами.

Пам'ятайте, що сьогодні вами можуть маніпулювати. Слухайте інтуїцію - вона вкаже правильний шлях.

Вечір краще провести вдома. Влаштуйте СПА в домашніх умовах, випийте зеленого чаю і подумайте про приємне.

Скорпіон

У людей, народжених під сузір'ям Скорпіона, в цей день очікуються труднощі та перешкоди.

Астрологи кажуть, що без натиску з вашого боку та впевненості точно не обійтися. Доведіть розпочате до кінця, а от порадників не слухайте.

Після обіду добре було б влаштувати невелике свято, покликати гостей. Розважтеся і освіжіть думки - це піде вам на користь.