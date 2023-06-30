Головні недоліки всіх знаків Зодіаку, які заважають їм жити

Гороскоп розповість про те, які недоліки мають всі знаки Зодіаку, які заважають їм жити і можуть заподіювати лихо іншим людям.

Овен

Правляча планета Овна - Марс, так що буде багато екшна і сліз. Не у Овна, зрозуміло, а в навколишніх. У самого ж Овна все буде добре. Якщо Овен закохався, то від адюльтеру їх не зупинить ні час, ні відстань, ні бетонний бункер. Зате нагулявшись Овен стає ідеальним партнером для життя.

Телець

Телець дуже працьовитий - він, не покладаючи рук, щодня і не досипаючи, зводить нерукотворні пам’ятники прекрасному собі. Тельці - наймиліші і привабливі істоти рівно до того моменту, поки ви не перейдете їм дорогу. Ось тоді стережіться

Близнюки

Заткнути розірвану сонну артерію подорожником набагато простіше, ніж заткнути Близнюка. Цей фонтан невичерпний - Близнюк здатний навіть на власних похоронах повстати з гробу з анекдотом. І розповість він анекдот до кінця, ігноруючи вереск і непритомність.

Рак

Обережність і нерішучість Раків - бальзам на серце для любителів стабільності. Раку навіть на зраду піти некомфортно. Не з моральних міркувань, а виключно через параною, що його застукають, або він підчепить якусь венеричну хворобу.

Лев

Лев у житті - це тиран, деспот і навіжений з нульовим порогом терпимості до недоліків інших людей і схильністю до моралізаторства. Лева дуже легко вирахувати. Видова ознака справжнього Лева - розмова складнопідрядними реченнями, в яких слово "я" зустрічається частіше за інші слова.

Діва

Якщо ви представляєте Діву, як миле, трохи старомодне створіння, яке вишиває на п'яльцах і в'яже шарфик, вас чекає здивування, коли ви виявите під своїми нігтями голки, а в оці - спицю. Діва відмінний стратег, і тому отримує найсмачніше, найкрасивіше. Будь-якою ціною.

Терези

Терпіння і посидючість для Терезів - це незрозумілі смішні слова. Терези можуть горіти якоюсь ідеєю, кинути на її реалізацію всі можливі ресурси, завести в процес купу людей і... назавжди охолонути, захопившись новою ідеєю. Зате вони фантастично привабливі, і їм все сходить з рук.

Скорпіон

Скорпіони безжальні, мстиві і постійно закохуються в когось на все життя. Але головна проблема в тому, що в Скорпіонів теж постійно хтось закохується на все життя, причому, набагато частіше, ніж це робить сам Скорпіон. Тому вони чемпіони за кількістю розбитих сердець.

Стрілець

Стрільцям немає рівних в жанрі "всіх пошкодувати і нагодувати". Тому з Стрільця в’ються відмінні міцні мотузки, на яких розчаровані жорстокістю і брехнею, Стрільці весь час норовлять повіситися. Але не вішаються, бо хто, якщо не вони, будуть всіх рятувати?

Козеріг

Все погано, ми всі помремо. Я няшка Козеріг, а всі інші - гидотні козли, які домоглися успіху через ліжко. З іншого боку, позамежне честолюбство Козерогів часто працює їм на руку - вони стають мільярдерами, а доля інших \х мало цікавить.

Водолій

Водолії вибудовують навколо себе товсту метафоричну (або навіть реальну) стіну, щоб жодна миша не проскочила. Для повного щастя Водолію потрібен безлюдний острів зі стабільно теплою погодою, інтернетом і рідкісними візитами щасливих дітей.

Риби

Риби - це такі спеціальні люди, які створюють ілюзорну реальність, втягують туди навколишніх, а потім зникають, залишаючи покинутих в подиві виколупувати з очей уламки рожевих окулярів. Загальноприйнята мораль Рибам категорично не підходить - у них є свій персональний моральний кодекс, який часто незрозумілий їм самим.