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Знаки Зодиака, с которыми случатся неприятности. Берегитесь уже сегодня

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп предостерегает некоторые знаки Зодиака быть осторожнее, ведь сегодня, 18 августа им не повезет. Астрологи рассказали, кому и в чем следует быть осторожнее.

Об этом пишет Telegram Гороскоп и мотивация.

Овен

Сегодня вас ждет не самый простой день. По крайней мере, работать вы точно не будете настроены в эту пятницу. Возникнет желание все бросить, развлечься, отдохнуть в веселой компании.

Астрологи советуют по возможности браться только за интересные дела. На работе могут сделать странное предложение. Но не торопитесь с отказом, хорошо все обдумайте.

Вечером можно позвать гостей. Они помогут отвлечься.

Весы

В эту пятницу вам следует быть осторожнее с обещаниями. Если не уверены, что сдержите слово, лучше держите язык за зубами.

Помните, что сейчас вами могут манипулировать. Слушайте интуицию - она укажет правильный путь.

Вечер лучше провести дома. Устройте СПА в домашних условиях, выпейте зеленого чаю и подумайте о приятном.

Скорпион

У людей, рожденных под созвездием Скорпиона, в этот день ожидаются трудности и препятствия.

Астрологи говорят, что без давления с вашей стороны и уверенности точно не обойтись. Доведите начатое до конца, а вот советчиков не слушайте.

После обеда хорошо бы устроить небольшой праздник, позвать гостей. Развлекитесь и освежите мысли - это пойдет вам на пользу.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака считаются мощными энергетическими вампирами.

Также читайте о недостатках всех представителей зодиакальных созвездий.

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Гороскоп