Ці знаки Зодіаку - найсильніші енергетичні вампіри

Гороскоп розкриє секрети знаків Зодіаку, які вважаються найсильнішими енергетичними вампірами. Дехто з них може вам здаватися "білим та пухнастим", а тим часом поволі питиме вашу кров...

Овен

Овен, мабуть, найбільш запальний та енергійній представник зодіакального кола. Він часто відчуває сильні емоції, гнів, радість, обурення - весь спектр емоцій, який тільки можна собі уявити.

Попри це він не віддає енергію іншим, а заражає оточуючих своїми емоціями, змушуючи їх відчувати ті ж саме. Добре, коли ці емоції позитивні, в іншому випадку - стережіться.

Стрілець

Стрілець часто здається одним з найбільш добродушних знаків Зодіаку, але і він не так простий. Представник знаку дещо підступний, вміє маніпулювати людьми, і цим частково і пояснюється загальна любов до цього знаку Зодіаку.

Навіть якщо Стрілець винен в чомусь, він викрутить ситуацію таким чином, що ви подякуєте йому за допомогу. А потім у вас лишиться відчуття, що вами просто скористалися.

Рак

Раки - чуттєві, милі, добрі й сімейні люди. Вони вбирають у собі енергію оточуючих. Але не спеціально, вони інакше не вміють. Ці вайби найчастіше мають негативне забарвлення, яке Раки передають всім, хто поруч.

Представнику знаку нерідко буває складно контролювати емоції, він піддається зневірі і навіть відчаю. Раку вдається з легкістю вивести з себе і загнати в глухій кут навіть найзапеклішого оптиміста. Якщо після довгого спілкування з Раком вам почало здаватися, що життя - марне, знайте, ви потрапили під його вплив.