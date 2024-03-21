"Знаємо і побагатше". Соня Морозюк розказала про перше знайомство з Гринкевичем та його родиною

Українська художниця Соня Морозюк, яка була заручена з Романом Гринкевичем, розказала відверто про їх відносини після скандалу з його корупційними справами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю 25-річної художниці Дмитру Гордону.

Історія знайомства з Гринкевичем

Як розказала екс-наречена, підозрюваного у корупції Романа, вона під час повномаштабного вторгнення залучала різні фонди для допомоги армії та була запрошена на один івент в Ужгороді.

"Там був аукціон і мою картину було продано за чотири тисячі доларів. Романа там не було, була його родина, але через деякий час він написав мені в Instagram та подякував за участь та допомогу", - розказала Соня.

Соня Морозюк розказала Гордону про Романа Гринкевича (Скриншот)

За її словами, вони деякий час з ним переписувалися, але потім перестали. Потім він запросив її на день народження, вона заїхала туди "на півгодинки" і вони стали спілкуватися вже офлайн. Потім вони почали зустрічатися.

"Так, він мені сподобався, він відкритий, щирий, добрий, уважний, турботливий", - розказала художниця.

Заможність Романа Гринкевича

Також Морозюк розказала, що на дні народженні Романа вона познайомилася з його батьками, вони на неї справили гарне враження "люблячих батьків".

За словами Соні, вона не бачила у родини тих статків, про "які всі писали статті".

"За період наших стосунків ніяких машин та квартир не було придбано. Він не справляв враження заможного, знаємо і побагатше", - сказала сміючись художниця.

Що відомо про справу Гринкевичів

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Роман є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, у межах справи про постачання одягу для ЗСУ.

За рішенням суду Роман Гринкевич залишиться під вартою до 17 квітня. Проте розмір застави зменшили до 469 мільйонів гривень.

Соня Морозюк кинула нареченого, коли розгорівся скандал.