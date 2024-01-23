"Брехня і маніпуляції". Дочка Гринкевича вперше відреагувала на ситуацію навколо своєї родини
Донька скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого наприкінці грудня 2023 року затримали під час спроби дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, вперше прокоментувала ситуацію навколо своєї родини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Ольги Гринкевич.
Донька Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал
Так, Ольга порушила мовчання після того, як Печерський райсуд Києва в понеділок, 22 січня, відправив під варту її брата Романа.
Напередодні його затримали в Одесі під час спроби незаконного перетину кордону.
З 18 січня Гринкевич-молодший перебував у розшуку.
У своїх Instagram-stories сестра колишнього обранця Соні Морозюк обурилася через "неетичні" дії правоохоронців, які опублікували у мережу фото її брата з торсом, а також заявила, що ЗМІ поширюють "брехню і маніпуляціі".
Ольга Гринкевич прокоментувала затримання брата Романа (фото: instagram.com/olya__hr)
"Спочатку "вкрали" без передоплати. Тепер "перетинав кордон" на ліжку в тапочках. Я дуже сподіваюся, що люди почали розуміти масштаб абсурду! Почали розуміти те, як замилюють очі!", - написала любителька VIP-вагонів Укрзалізниці.
"Як суспільство використовують проти людей, на боці яких правда! Правда, яку, на жаль, ігнорують наші "об'єктивні" ЗМІ. Я залишу за дужками питання етики "правоохоронців", щодо опублікованих фото", - додала вона.
Ольга Гринкевич прокоментувала затримання брата Романа (фото: instagram.com/olya__hr)
Також ексдружина футболіста Мар'яна Шведа сказала, що буде чекати остаточного рішення суду, "який буде опиратися на факти".
"Слава Богу, що остаточне рішення буде за судом, який буде опиратися на факти, а не на брехню і маніпуляції ЗМІ. Залишається лише чекати правосуддя", - підсумувала Ольга.
Ольга Гринкевич прокоментувала затримання брата Романа та батька (фото: instagram.com/olya__hr)
Нагадаємо, 22 січня Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, під варту до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 мільйонів гривень.
Однак адвокат бізнесмена заявив, що внести вказану суму підозрюваний не має можливості, адже всі його рахунки заблоковані.
Раніше Гринкевич вперше висловився про Соню Морозюк, яка його кинула.
Також гурт Без Обмежень прокоментував співпрацю з фондом корупціонерів.