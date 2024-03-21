"Знаем и побогаче". Соня Морозюк рассказала о первом знакомстве с Гринкевичем и его семьей

Украинская художница Соня Морозюк, которая была обручена с Романом Гринкевичем, рассказала откровенно об их отношениях после скандала с его коррупционными делами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью 25-летней художницы Дмитрию Гордону.

История знакомства с Гринкевичем

Как рассказала экс-невеста, подозреваемого в коррупции Романа, она во время полномасштабного вторжения привлекала разные фонды для помощи армии и была приглашена на один ивент в Ужгороде.

"Там был аукцион и моя картина была продана за четыре тысячи долларов. Романа там не было, была его семья, но через некоторое время он написал мне в Instagram и поблагодарил за участие и помощь", - рассказала Соня.

Соня Морозюк рассказала Гордону о Романе Гринкевиче (Скриншот)

По ее словам, они некоторое время с ним переписывались, но затем перестали. Затем он пригласил ее на день рождения, она заехала туда "на полчаса" и они стали общаться уже в офлайне. Затем они стали встречаться.

"Да, он мне понравился, он открытый, искренний, добрый, внимательный, заботливый", - рассказала художница.

Состоятельность Романа Гринкевича

Также Морозюк рассказала, что на дне рождения Романа она познакомилась с его родителями, они на нее произвели хорошее впечатление "любящих родителей".

По словам Сони, она не видела в семье того состояния, о "котором все писали статьи".

"За период наших отношений никаких машин и квартир не было приобретено. Он не производил впечатление состоятельного, знаем и побогаче", - сказала улыбаясь художница.

Что известно о деле Гринкевичей

Напомним, в конце декабря прошлого года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Роман является одним из пяти подозреваемых, как и его отец, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, в рамках дела о поставках одежды для ВСУ.

По решению суда Роман Гринкевич останется под стражей до 17 апреля. Однако размер залога уменьшили до 469 миллионов гривен.

Соня Морозюк бросила жениха, когда разгорелся скандал.