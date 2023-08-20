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Знадобиться всього 12 хвилин: тримайте рецепт ідеальної піци

Як швидко приготувати піцу (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Ідеальний варіант приготувати смачненького на вихідні - піца. На її приготування потрібно лише 12 хвилин. А результат отримаєте такий, наче це страва від найкращих італійських кухарів.

Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.

Інгредієнти:

Для приготування смачної піци вам знадобиться:

  • яйця - 2 шт.
  • сметана - 6 ст. л.
  • борошно - 90 г
  • сіль
  • олія
  • томатна паста - 30 г
  • ковбаса - 40 г
  • помідор - 60 г
  • шампіньйон - 1 шт.
  • твердий сир або моцарела - 50 г

Як готувати

Підготуйте начинку: поріжте помідор, шампіньйон, ковбасу та натріть сир. Далі в тарілку розбийте яйця, додайте сметану, борошно та сіль. Все змішайте вінчиком до однорідної маси.

Потім сковорідку злегка змастіть олією. Перелийте масу на сковорідку та розрівняйте. Нанесіть на тісто томатну пасту та розрівняйте по всій поверхні.

Викладіть начинку, як вам подобається. Наприклад, спочатку можна покласти ковбаску, потім помідор, шампіньйон, і зверху присипати сиром. Готуємо на малому вогні, під кришкою, приблизно 10-12 хвилин. Смачного!

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