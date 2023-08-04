Cмачний картопляний кіш з вчорашнього пюре: простий та швидкий рецепт

Кіш - це страва французької кухні, яка отримала популярність за ситність та велику різноманітність начинок. Цей пиріг не можна назвати дієтичним, проте багато смаків, приємний аромат і хрустке тісто закохають в себе будь-кого.

Інгредієнти:

Для приготування картопляного кіша вам знадобляться:

картопляне пюре - 600 г

борошно - 3 ст. л.

сіль, перець та олія - за смаком

Начинка:

цибуля - 1 шт.

шампіньони - 8-10 шт.

вершкове масло - 20 г

моцарелла - 150-200 г

Як готувати

Спочатку потрібно нарізати цибулю та гриби кубиками. Ще можна залишити декілька шматочків грибів для прикрашання пирога. Далі на сковорідці, використавши невелику кількість олії, підсмажте цибулю.

Додайте гриби, масло, підсоліть та тушкуйте приблизно п'ять хвилин. Після цього змішайте холодне картопляне пюре з борошном, сіллю і перцем. Натріть сир.

Деко змажте олією, також нанесіть олію на руки та викладіть картопляне тісто в форму, розподіліть його рівненько та сформуйте бортики.

Викладіть начинку та зверху присипте сиром та грибами. Кіш випікайте в духовці при температурі 200 градусів, приблизно 30 хвилин.

Дайте пирогу повністю охолонути, потім викладайте з форми. Смачного!