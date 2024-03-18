Знадобиться багато часу та витрат: 5 порід собак, які вибагливі в утриманні

Деякі породи собак потребують особливого догляду та великих вкладень, ніж інші. Тому, якщо ви не в змозі мати таку тварину, варто заздалегідь дізнатись про нюанси породи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Бульдог

Бульдоги не вибагливі у догляді, але їхні потреби не такі прості.

Потрібно регулярно перевіряти "зморшки" на обличчі бульдога, щоб переконатися, що шкіра чиста і суха, оскільки їжа або волога можуть викликати подразнення або інфекцію.

Бульдог (фото: wikipedia)

Кокер-спанієль

Порода собак має довгі вуха, тому їх потрібно часто чистити, адже можуть виникати вушні інфекції.

Також потрібно регулярно стригти шерсть на подушечках лап.

Ця порода просто обожнює активності, ваш улюбленець буде по-справжньому щасливим, якщо ви проводитиме з ним багато часу. А ось залишати таку собаку наодинці зовсім не рекомендується, тому що кокер-спанієль не може перебувати тривалий час без компанії, і це призведе до розладу психіки.

Кокер-спанієль (фото: wikipedia)

Йоркширський тер'єр

Мила маленька порода знаходиться серед улюблених у багатьох людей. Однак, за йоркширськими тер'єрами відносно легко доглядати, але у них є одна поширена проблема, яка потребує частого, великого і дорогого втручання: погані зуби.

Для правильного лікування зубів може знадобитися щорічна загальна анестезія, інколи ж і двічі на рік.

Йоркширський тер'єр (фото: wikipedia)

Чау-чау

Чау-чау бувають різних кольорів, включаючи червоний, чорний, коричневий і кремовий. Крім того, у них унікальний чорний язик

Тварини вимагають достатньої фізичної активності, тому господарям потрібно бути готовими багато гуляти.

Крім того, чау-чау, враховуючи їхню зовнішність, потребують догляду за шерстю, що теж влетить у копієчку.

Чау-чау (фото: wikipedia)

Чихуахуа

Такі тварини дуже зухвалі та впевнені в собі. Але також вони схильні до захворювань серця і очей.

Самим уразливим місцем собаки вважається їхня тендітна шия. Тому не рекомендується одягати їи нашийник. Допустимо використовувати для чихуахуа повідець, що кріпиться під лапками.

Собак цієї породи необхідно берегти від холоду. У тварин швидко протікає обмін речовин, тому вони часто мерзнуть і починають тремтіти. Від цього у чихуахуа спостерігаються регулярні застуди.

Також шкідливо для крихітних тварин палюче сонце.

Чихуахуа (фото: wikipedia)