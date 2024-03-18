Понадобится много времени и расходов: 5 пород собак, которые требовательны в содержании

Некоторые породы собак требуют особого ухода и больших вложений, чем другие. Поэтому, если вы не в состоянии иметь такое животное, следует заранее узнать нюансы породы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Бульдог

Бульдоги не прихотливы в уходе, но их потребности не так просты.

Нужно регулярно проверять "морщинки" на лице бульдога, чтобы убедиться, что кожа чиста и суха, поскольку пища или влага могут вызвать раздражение или инфекцию.

Бульдог (фото: wikipedia)

Кокер-спаниель

Порода собак имеет длинные уши, поэтому их нужно часто чистить, ведь могут возникать ушные инфекции.

Также нужно регулярно стричь шерсть на подушечках лап.

Эта порода просто обожает активности, ваш любимец будет по-настоящему счастлив, если вы будете проводить с ним много времени. А вот оставлять такую собаку наедине совсем не рекомендуется, потому что кокер-спаниель не может находиться длительно без компании, и это приведет к расстройству психики.

Кокер-спаниель (фото: wikipedia)

Йоркширский терьер

Милая маленькая порода находится среди любимых у многих людей. Однако, за йоркширскими терьерами относительно легко ухаживать, но у них есть одна распространенная проблема, нуждающаяся в частом, большом и дорогом вмешательстве: плохие зубы.

Для правильного лечения зубов может потребоваться ежегодная общая анестезия, а иногда и дважды в год.

Йоркширский терьер (фото: wikipedia)

Чау-чау

Чау-чау бывают разных цветов, включая красный, черный, коричневый и кремовый. Кроме того, у них уникальный черный язык

Животные требуют достаточной физической активности, поэтому хозяевам нужно быть готовыми много гулять.

Кроме того, чау-чау, учитывая их внешность, нуждаются в уходе за шерстью, что тоже влетит в копеечку.

Чау-чау (фото: wikipedia)

Чихуахуа

Такие животные очень дерзки и уверены в себе. Но также они подвержены заболеваниям сердца и глаз.

Самым уязвимым местом собаки считается их хрупкая шея. Поэтому не рекомендуется одевать им ошейник. Допустим использовать для чихуахуа поводок, что крепится под лапами.

Собак этой породы нужно беречь от холода. У животных быстро протекает обмен веществ, поэтому они часто мерзнут и начинают дрожать. От этого у чихуахуа наблюдаются регулярные простуды.

Также вредно для крошечных животных палящее солнце.

Чихуахуа (фото: wikipedia)