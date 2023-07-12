Значно дорожче, ніж торік: в Україні зросла ціна на популярний фрукт

В Україні розпочалось збирання яблук нового врожаю. Зараз їхні закупівельні ціни формуються в середньому у 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону торік.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit .

Які ціни

Ціни на яблука формуються в межах 23-26 грн/кг. Експерти кажуть, що початок сезону постачання місцевих яблук відразу ж негативно вплинув на продажі імпортного яблука. Проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти.

Своє рішення вони аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція.

При цьому попит на яблука утримується на невисокому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

За словами садівників, ціна знижуватиметься при збільшенні пропозиції місцевих яблук. При цьому спад вартості буде притаманний не лише для місцевої продукції, а може торкнутись й імпортних яблук.

За даними сайту "Мінфін", в популярних українських супермаркетах яблука продають по 32,40 грн/кг.

Ціни на яблука в Україні (скриншот)

Що з цінами на інші фрукти

Станом на 12 липня, ціни на фрукти в Україні дещо змінилися. Зараз вартість така: