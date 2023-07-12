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Значительно дороже, чем в прошлом году: в Украине выросла цена на популярный фрукт

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Среда 12 июля 2023 10:40
Значительно дороже, чем в прошлом году: в Украине выросла цена на популярный фрукт Цены на яблоки изменились (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине начался сбор яблок нового урожая. Сейчас их закупочные цены формируются в среднем в 2,3 раза дороже, чем в начале сезона прошлого года.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Какие цены

Цены на яблоки формируются в пределах 23-26 грн/кг. Эксперты говорят, что начало сезона поставок местных яблок сразу же негативно повлияло на продажи импортного яблока. Однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортные фрукты.

Свое решение они аргументируют тем, что основное предложение на украинском рынке яблок по-прежнему составляет импортная продукция.

При этом спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне, поскольку покупатели чаще всего предпочитают сезонные фрукты и ягоды.

По словам садоводов, цена будет снижаться при увеличении предложения местных яблок. При этом спад стоимости будет присущ не только местной продукции, а может затронуть и импортные яблоки.

По данным сайта "Минфин", в популярных украинских супермаркетах яблоки продают по 32,40 грн/кг.

Значительно дороже, чем в прошлом году: в Украине выросла цена на популярный фруктЦены на яблоки в Украине (скриншот)

Что с ценами на другие фрукты

По состоянию на 12 июля цены на фрукты в Украине несколько изменились. Сейчас стоимость такова:

  • апельсины - 61,57 грн/кг
  • бананы - 46,56 грн/кг
  • виноград - 157,74 грн/кг
  • лимоны - 77,93 грн/кг

Ранее мы сообщали, что в Украине резко упали цены на популярную сезонную ягоду.

Также мы писали, на какие продукты за полгода снизились цены в Украине.

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