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Впали на 27%. На які продукти за пів року знизилися ціни в Україні

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Україна, П'ятниця 09 червня 2023 09:43
Впали на 27%. На які продукти за пів року знизилися ціни в Україні Як змінилися ціни на продукти в Україні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

На початку року ціни на певні категорії товарів помітно стрибнули, і це було пов'язано з багатьма факторами. Однак пізніше ситуація почала стабілізуватися разом із цінами.

Як змінилися ціни на продукти з січня по червень - читайте нижче в матеріалі Styler.

Продуктовий кошик

За даними аналітиків Zakaz.ua, найбільше впала ціна на яйця - на цілих 27%. Тобто якщо пів року тому середня ціна яєць складала 74 гривні, то у червні це приблизно 54 гривні.

Крім того, знизилась ціна й на борошно на 8%. Вартість хліба та батона також зменшилася на 5%.

З інфографіки бачимо, що з основних складових продуктового кошика найбільше здорожчало молоко - на 10%.

Впали на 27%. На які продукти за пів року знизилися ціни в Україні

Інфографіка: zakaz.ua

Ціни на овочі

Найбільше серед популярних овочів здешевшав буряк. Зараз середня його ціна становить майже 7 гривень: ціна впала на 40%.

Також на 15% знизилася й ціна на помідори - на 15%, а також на 16% впала ціна на часник. Популярні огірки знизилися лише на 9% і таким чином коштують зараз приблизно 78 гривень.

Однак експерти прогнозують здешевшання ще кількох груп товарів із появою сезонних і вирощених в Україні.

Впали на 27%. На які продукти за пів року знизилися ціни в Україні

Інфографіка: zakaz.ua

Ціни на фрукти

Серед популярних за пів року фруктів лідери такі:

  • банани - знизилися на 14%;
  • апельсини - подешевшали на 11%;
  • лимони - впали на 9%.

Проте найпопулярніші фрукти - яблука - додали в ціні аж 131% порівняно з січнем 2023 року. Сьогодні середня ціна за кілограм яблук становить 42,90 гривні.

Впали на 27%. На які продукти за пів року знизилися ціни в Україні

Інфографіка: zakaz.ua

Раніше ми писали, на який салатний овоч в Україні суттєво впала ціна.

Читайте також, скільки зараз коштує малина в Києві.

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