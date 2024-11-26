Не змогла отримати те, чого хотіла. Королівські експерти несподівано висловилися про Меган Маркл

Життя Меган Маркл у королівській родині

За словами фахівців, життя з монархією виявилося для Меган зовсім не таким, як вона сподівалася. Маркл і Гаррі, як відомо, відмовилися від королівських обов’язків менш ніж за два роки та виїхали разом із дітьми до Каліфорнії, США. Тоді пара заявила про те, що хоче стати фінансово незалежною та мати більшу приватність.

Проте, на думку королівських фахівців, рішення Меган відмовитися від королівського життя мало цілу низку причин, ключова з яких - той факт, що вона не змогла отримати бажане.

"Я завжди вважав, що Меган не розуміє, що вона ніколи не зможе бути головною в королівській родині або навіть заступником головного", - говорить кореспондент BBC Дженні Бойт.

"Немає нічого поганого в бажанні повністю контролювати своє життя та відповідати за нього, але королівська родина - не місце для реалізації власних амбіцій", - також додає фахівець.

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися у 2018 році (фото: Getty Images)

У той час інший експерт висловив власну точку зору, заявивши про те, що дружина Гаррі ніколи й не збиралася затримуватися в королівській родині. Філ Демпір сказав:

"Чесно кажучи, я не думаю, що вона коли-небудь збиралася залишатися в королівській родині. На жаль, я думаю, що вона була готова відсвяткувати пишне весілля, яке коштувало мільйонів фунтів, але її серце ніколи не належало цьому. Мені здається, вона завжди планувала піти, і ми зараз це бачимо".

Як відомо, після виїзду до США подружжя оселилося в особняку Монтесіто разом із донькою Лілібет та сином Арчі. Вони розпочали власні робочі проєкти, включаючи документальні серіали на Netflix.

Пара відмовилася від королівських обов'язків у 2020-му (фото: Getty Images)

Наразі пара зайнялася розвитком іміджу власного бренду окремо одне від одного. Цю новину раніше коментував Рене Сміт, засновник і директор PR-фірми Atticism.

"Окремі бренди справді можуть піти їм на користь у довгостроковій перспективі. Звісно, це може спричинити немало публічних спекуляцій у короткостроковій перспективі. Але з точки зору піару така ситуація допоможе кожному з них створити окремі бренди, які краще відображатимуть їхні різні пріоритети та будуть більш узгодженими з їхніми окремими аудиторіями", - говорив фахівець.