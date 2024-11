Чим займаються зведені брати і сестри Вільяма та Гаррі? Про це мало хто знає

Що відомо про перший шлюб Камілли Паркер Боулз

Камілла Розмарі Шанд - саме так назвали майбутню королеву Великої Британії при народженні. Ще з дитинства вона була яскравою та енергійною дівчинкою, мала велику любов до тварин, обожнювала читати, а її характер завжди був привітним і доброзичливим.

Камілла отримала чудову освіту, але біографи зазначають, що найбільшим її прагненням був вдалий шлюб, щоб жити щасливо поряд із чоловіком, дітьми та улюбленими тваринами.

Королева Камілла (фото: Getty Images)

Історія могла б піти іншим шляхом, якби принц Чарльз, який тоді симпатизував Каміллі, зробив їй пропозицію ще під час їхнього знайомства. Проте, перебуваючи у тривалому плаванні, Чарльз зволікав, і Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза.

Їхній союз тривав понад 20 років, хоча в останні роки подружжя практично не жило разом. Ця історія відома багатьом, як і причини розлучення Камілли з Ендрю. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: син Томас у грудні 1974 року та донька Лаура у січні 1978 року.

Томас Генрі Чарльз Паркер-Боулз

Син Камілли навчався в Ітонському коледжі, а потім вступив до Вустер-коледжу Оксфордського університету. Однак ще відтоді, як Томас завершив навчання, він не уявляв собі життя без кулінарії.

Його натхненням стала мама, майстерна кухарка, яка творила дивовижні страви, не дотримуючись суворих рецептів, а покладаючись на свою інтуїцію. Її майстерність і сміливі кулінарні експерименти допомогли Томасу усвідомити, чим він хоче займатися.

Born On This Day: Dec 18 1974: Tom Parker Bowles, son of HM Queen Camilla. When was the last time a step-son of one of our monarchs celebrated a birthday? I’m thinking about 500 years …. pic.twitter.com/40FX3wNPAS — Michael Rhodes (@migrhodes) December 18, 2022

Спочатку нащадок королеви-консорту Великої Британії почав кар'єру у сфері зв'язків із громадськістю, де був молодшим публіцистом, але відчував, що ця робота не приносить йому радості. Пізніше він перейшов у Tatler, де вже виступав у ролі продовольчого оглядача, і це виявилося ближчим до його захоплень.

Поступово він зміг повністю присвятити себе сфері кулінарії, яка приносила йому справжнє задоволення. Незалежно від того, пише він книги чи веде кулінарні шоу, його робота незмінно пов'язана зі світом гастрономії.

Книга Томаса Паркера-Боулза (фото: instagram.com/tompbowles)

Томас Паркер-Боулз посідає одне з провідних місць серед кулінарних критиків Великої Британії і має значний вплив у цій сфері. Він давно веде самостійну кар'єру і заслужив повагу своїми досягненнями, тож його ім'я відоме не тільки у зв'язку з матір'ю-королевою.

Томас Паркер-Боулз (фото: instagram.com/tompbowles)

В особистому житті Томаса справи йдуть менш стабільно, ніж у професійному. У 2005 році він одружився із Сарою Байс, яка була редактором у відомих британських виданнях. В їхній родині народилися дочка Лола і син Фредерік, але після 13 років шлюбу пара вирішила розійтися.

У 2019-му Томас почав стосунки з колишньою журналісткою Еліс Прокоп, проте через два роки вона пішла з життя після боротьби з онкологічним захворюванням.

Кулінарний експерт завжди підтримував хороші стосунки з чоловіком своєї матері, принцом Чарльзом, який також є його хрещеним батьком. Він багато років дружив і з синами Чарльза, принцами Вільямом і Гаррі, проте тепер у кожного з них насичене життя, що робить регулярне спілкування скрутним.

King Charles’ ‘tower of strength’ rallying around him https://t.co/z7rUIu75rp



The second figure who has been rallying around Charles and is said to be “guaranteed to put a smile on the king’s face” is Camilla’s son, Tom Parker Bowles, 49.



“Charles has always been a big… pic.twitter.com/W6IyiUoiFH — no context queen camilla (@nocontxtcamilla) May 17, 2024

Проте друзі були присутні на весільних церемоніях один одного, підтримуючи зв'язок у значущі моменти.

Лора Роуз Лопес

Лора, дочка Камілли Паркер-Боулз, здобула вищу освіту в Оксфордському університеті Брукса і почала свою кар'єру у Венеції, працюючи в Музеї Пеггі Гуггенхайм. Пізніше вона обійняла посаду кореспондента в журналі Tatler, де висвітлювала автомобільні теми.

Camilla, Duquesa de Cornualles y esposa del Príncipe Carlos, será Reina Consorte cuando este último se convierta en Rey, anuncia Isabel II. pic.twitter.com/KWmUZCYAqK — Abril Historia y Realeza (@AbriltheDuchess) February 5, 2022

Однак незабаром вирішила зосередитися на мистецтвознавстві та продовжила свою кар'єру у сфері мистецтва. Вона стала керуючою арт-простором The Space Gallery, присвяченим сучасному мистецтву. Через п'ять років, у 2005 році, Лора заснувала власну лондонську галерею Eleven, яку і очолила.

Лора щаслива у шлюбі з Гаррі Маркусом Джорджем Джорджем Лопесом вже 17 років. Гаррі - онук Мессі Лопеса, 2-го барона Роборо, і Гелен Доусон, а також Гевіна Астора та Ірен Гейг з відомої сім'ї Астор.

Laura Rose Parker Bowles hija de Camila se casó un 6 de mayo del 2006 con Harry Lopes. La tiara Cubitt-Shand fue la usada el día de su boda y pertenecio a la abuela de Camila y luego pasó a manos de su madre Sarah Shand. Camila la uso en su primer matrimonio pic.twitter.com/w1eQK6jxXl — ᒍYᗩᔕ ᑕOᑎ ᕼIᔕTᖇIᗩ (@Joyasconhistor2) July 23, 2020

The wedding portrait of Laura Parker-Bowles and Harry Lopes at St Cyriac's Church in Lacock on May 6, 2006.



You can see The Prince and Princess of Wales as Prince William of Wales and Miss Catherine Middleton were present. pic.twitter.com/t4PiurRD4R — Sarahsecret (@sarahdiaryz) January 25, 2023

У 2008 році у подружжя народилася дочка Елайза, а в 2009 - близнюки Гус і Луї. Лора віддає перевагу спокійному, сімейному життю, уникає зайвої уваги та зосереджена на вихованні дітей. Незважаючи на не надто тісні стосунки зі спадкоємцями короля Великої Британії, вона разом із сім'єю бере участь у всіх важливих подіях.