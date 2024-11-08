Зміниться тіло за місяць: тренер назвала тренування, яке корисне для людей 50+

Регулярна фізична активність у 50 років важлива для збереження фізичного, розумового і психічного здоров’я. Тренер назвав вид тренування, яке надасть сил, енергії та покращить настрій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Саме це усвідомлення може дуже допомогти покращити поставу, але сила, здобута за допомогою спеціальних вправ, підтримуватиме хребет.
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