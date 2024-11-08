Изменится тело через месяц: тренер назвала тренировку, которая полезна для людей 50+

Регулярная физическая активность в 50 лет важна для сохранения физического, умственного и психического здоровья. Тренер назвал вид тренировки, которая придаст силы, энергию и улучшит настроение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Именно это осознание может помочь улучшить осанку, но сила, полученная с помощью специальных упражнений, будет поддерживать позвоночник.
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