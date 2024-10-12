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4 види присідань для отримання сильних та красивих ніг

Субота 12 жовтня 2024 16:56
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4 види присідань для отримання сильних та красивих ніг 4 види присідань для пружних сідниць (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Присідання є основоположним рухом, необхідним для розвитку сили нижньої частини тіла. Таку вправу потрібно виконувати правильно для залучення усіх м'язів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat Ths, Not That!

Переваги присідання

Присідання з власною вагою в першу чергу спрямоване на квадрицепси, підколінні сухожилля та сідниці.

Переваги присідань для всього тіла:

  • зміцнює ключові м’язи, які необхідні для потужності, швидкості та загальної роботи нижньої частини тіла
  • присідання покращують рухливість стегон, колін і щиколоток, покращуючи діапазон рухів і гнучкість
  • оскільки обладнання не потрібне, то присідання з власною вагою можна виконувати будь-де, що робить їх універсальними для домашніх тренувань
  • присідання сприяють кращій поставі.

Часто під час такого руху люди допускають такі помилки:

  • округлення спини: тримайте груди піднятими та задіюйте прес, щоб уникнути падіння вперед
  • зосередьтеся на тому, щоб вирівняти коліна з пальцями ніг, залучаючи зовнішні сідничні м’язи
  • піднімання п’ят від землі: утримуйте свою вагу на п’ятах, притискаючи їх до підлоги під час руху

Варіації вправи

Присідання з гантелями

Тримайте гантелі в кожній руці або одну гантель на висоті грудей, щоб додати опір, збільшивши інтенсивність і залучення м’язів.

4 види присідань для отримання сильних та красивих нігПрисідання з гантелями (фото: eatthis.com)

Присідання зі штангою

Розташуйте штангу на верхній частині спини та плечах, щоб додати значний опір. Це буде сприяти більшому розвитку сили ніг і м’яза.

4 види присідань для отримання сильних та красивих нігПрисідання зі штангою (фото: eatthis.com)

Спліт-присідання

Цей варіант ізолює кожну ногу, покращуючи рівновагу та односторонню силу.

Зробіть однією ногою крок назад у положення випаду. Присідайте, тримаючи тулуб вертикально.

4 види присідань для отримання сильних та красивих нігСпліт-присідання (фото: eatthis.com)

Присідання зі стрибком

Виконайте присідання та відштовхуючись вистрибніть з положення.

М’яко приземліться і зробіть наступне присідання.

Вправу виконайте з інтервалом у 30 секунд із 30-секундною перервою між підходами. Загалом прагніть до 4-6 підходів.

4 види присідань для отримання сильних та красивих нігПрисідання зі стрибком (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, які вправи допоможуть швидко накачати сідниці.

Читайте також, як зробити ідеальну планку для схуднення та міцності м'язів.

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