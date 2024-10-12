4 види присідань для отримання сильних та красивих ніг

Присідання є основоположним рухом, необхідним для розвитку сили нижньої частини тіла. Таку вправу потрібно виконувати правильно для залучення усіх м'язів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat Ths, Not That !

Переваги присідання

Присідання з власною вагою в першу чергу спрямоване на квадрицепси, підколінні сухожилля та сідниці.

Переваги присідань для всього тіла:

зміцнює ключові м’язи, які необхідні для потужності, швидкості та загальної роботи нижньої частини тіла

присідання покращують рухливість стегон, колін і щиколоток, покращуючи діапазон рухів і гнучкість

оскільки обладнання не потрібне, то присідання з власною вагою можна виконувати будь-де, що робить їх універсальними для домашніх тренувань

присідання сприяють кращій поставі.

Часто під час такого руху люди допускають такі помилки:

округлення спини: тримайте груди піднятими та задіюйте прес, щоб уникнути падіння вперед

зосередьтеся на тому, щоб вирівняти коліна з пальцями ніг, залучаючи зовнішні сідничні м’язи

піднімання п’ят від землі: утримуйте свою вагу на п’ятах, притискаючи їх до підлоги під час руху

Варіації вправи

Присідання з гантелями

Тримайте гантелі в кожній руці або одну гантель на висоті грудей, щоб додати опір, збільшивши інтенсивність і залучення м’язів.

Присідання з гантелями (фото: eatthis.com)

Присідання зі штангою

Розташуйте штангу на верхній частині спини та плечах, щоб додати значний опір. Це буде сприяти більшому розвитку сили ніг і м’яза.

Присідання зі штангою (фото: eatthis.com)

Спліт-присідання

Цей варіант ізолює кожну ногу, покращуючи рівновагу та односторонню силу.

Зробіть однією ногою крок назад у положення випаду. Присідайте, тримаючи тулуб вертикально.

Спліт-присідання (фото: eatthis.com)

Присідання зі стрибком

Виконайте присідання та відштовхуючись вистрибніть з положення.

М’яко приземліться і зробіть наступне присідання.

Вправу виконайте з інтервалом у 30 секунд із 30-секундною перервою між підходами. Загалом прагніть до 4-6 підходів.

Присідання зі стрибком (фото: eatthis.com)