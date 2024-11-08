Зміниться тіло за місяць: тренер назвала тренування, яке корисне для людей 50+
Регулярна фізична активність у 50 років важлива для збереження фізичного, розумового і психічного здоров’я. Тренер назвав вид тренування, яке надасть сил, енергії та покращить настрій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Як тренуватись у 50 років
Тренер Еббі Маклахлан рекомендує пілатес, як найкраще тренування із низьким навантаженням для людей похилого віку, які прагнуть омолодити свій зовнішній вигляд і життєву силу.
Вправи спрямовані на зміцнення м’язів, мобілізацію та розтяжку з додатковими перевагами для запобігання старіння. До того ж тренування доступне для різного віку та рівня фізичної підготовки.
"Пілатесу бере свій початок у лікуванні та реабілітації. Спочатку його винайшов Джозеф Пілатес, щоб допомогти іншим розвивати м’язову силу, але тепер він практикується у фітнес-центрах по всьому світу", - додав експерт.
Як і йога, це практика розуму й тіла, яка поєднує дихання з рухом.
За словами експерта, не потрібно роками відвідувати заняття з пілатесу, перш ніж побачити результат - достатньо лише 10 занять, щоб "відчути себе краще". Тоді як після 30 занять ви отримаєте "нове тіло".
Чим корисний пілатес (фото: Freepik)
Чим корисний пілатес
Пілатес зосереджується на вирівнюванні хребта та дрібних м’язів, які забезпечують опорно-руховий апарат опорою.
Еббі радить усім, хто має травми хребта, проконсультуватися з кваліфікованим інструктором з пілатесу перед тим, як відвідувати заняття.
"Погана постава може призвести до того, що м’язи спини стануть слабкими та напруженими, що призведе до проблем із суглобами та дисками", - пояснив експерт.
Пілатес зосереджується на зміцненні глибоких постуральних м’язів і загального вирівнювання стегон, хребта та голови.
Саме це усвідомлення може дуже допомогти покращити поставу, але сила, здобута за допомогою спеціальних вправ, підтримуватиме хребет.
До того ж пілатес зосереджується на зміцненні м’язів навколо хребта, включаючи прес та сідничні м’язи. Це також корисно для суглобів, оскільки вони амортизовані міцними м’язами, щоб потенційно мінімізувати ризики травм.
"Це форма вправ, якою можна займатися до похилого віку без будь-якого негативного впливу на тіло та суглоби, і допомагає підтримувати когнітивні здібності, рівновагу, щільність кісток та здоров’я хребта", - додав тренер.
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