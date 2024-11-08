Зміниться тіло за місяць: тренер назвала тренування, яке корисне для людей 50+

Регулярна фізична активність у 50 років важлива для збереження фізичного, розумового і психічного здоров’я. Тренер назвав вид тренування, яке надасть сил, енергії та покращить настрій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Як тренуватись у 50 років

Тренер Еббі Маклахлан рекомендує пілатес, як найкраще тренування із низьким навантаженням для людей похилого віку, які прагнуть омолодити свій зовнішній вигляд і життєву силу.

Вправи спрямовані на зміцнення м’язів, мобілізацію та розтяжку з додатковими перевагами для запобігання старіння. До того ж тренування доступне для різного віку та рівня фізичної підготовки.

"Пілатесу бере свій початок у лікуванні та реабілітації. Спочатку його винайшов Джозеф Пілатес, щоб допомогти іншим розвивати м’язову силу, але тепер він практикується у фітнес-центрах по всьому світу", - додав експерт.

Як і йога, це практика розуму й тіла, яка поєднує дихання з рухом.

За словами експерта, не потрібно роками відвідувати заняття з пілатесу, перш ніж побачити результат - достатньо лише 10 занять, щоб "відчути себе краще". Тоді як після 30 занять ви отримаєте "нове тіло".

Чим корисний пілатес (фото: Freepik)

Чим корисний пілатес

Пілатес зосереджується на вирівнюванні хребта та дрібних м’язів, які забезпечують опорно-руховий апарат опорою.

Еббі радить усім, хто має травми хребта, проконсультуватися з кваліфікованим інструктором з пілатесу перед тим, як відвідувати заняття.

"Погана постава може призвести до того, що м’язи спини стануть слабкими та напруженими, що призведе до проблем із суглобами та дисками", - пояснив експерт.

Пілатес зосереджується на зміцненні глибоких постуральних м’язів і загального вирівнювання стегон, хребта та голови.

Саме це усвідомлення може дуже допомогти покращити поставу, але сила, здобута за допомогою спеціальних вправ, підтримуватиме хребет.

До того ж пілатес зосереджується на зміцненні м’язів навколо хребта, включаючи прес та сідничні м’язи. Це також корисно для суглобів, оскільки вони амортизовані міцними м’язами, щоб потенційно мінімізувати ризики травм.