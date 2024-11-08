ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Изменится тело через месяц: тренер назвала тренировку, которая полезна для людей 50+

Пятница 08 ноября 2024 19:01
UA EN RU
Изменится тело через месяц: тренер назвала тренировку, которая полезна для людей 50+ Тренер назвала тренировку, которая полезна для женщин 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярная физическая активность в 50 лет важна для сохранения физического, умственного и психического здоровья. Тренер назвал вид тренировки, которая придаст силы, энергию и улучшит настроение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Как тренироваться в 50 лет

Тренер Эбби Маклахлан рекомендует пилатес, как лучшую тренировку с низкой нагрузкой для пожилых людей, стремящихся омолодить свой внешний вид и жизненную силу.

Упражнения направлены на укрепление мышц, мобилизацию и растяжку с дополнительными преимуществами для предотвращения старения. К тому же тренировка доступна для всех возрастов и уровня физической подготовки.

"Пилатес берет свое начало в лечении и реабилитации. Сначала его изобрел Джозеф Пилатес, чтобы помочь другим развивать мышечную силу, но теперь он практикуется в фитнес-центрах по всему миру", - добавил эксперт.

Как и йога, это практика ума и тела, сочетающая дыхание с движением.

По словам эксперта, не нужно годами посещать занятия по пилатесу, прежде чем увидеть результат - достаточно всего 10 занятий, чтобы "почувствовать себя лучше". В то время как после 30 занятий вы получите "новое тело".

Изменится тело через месяц: тренер назвала тренировку, которая полезна для людей 50+Чем полезен пилатес (фото: Freepik)

Чем полезен пилатес

Пилатес сосредотачивается на выравнивании позвоночника и мелких мышц, которые снабжают опорно-двигательный аппарат опорой.

Эбби советует всем, кто имеет травмы позвоночника, проконсультироваться с квалифицированным инструктором по пилатесу перед тем, как посещать занятия.

"Плохая осанка может привести к тому, что мышцы спины станут слабыми и напряженными, что приведет к проблемам с суставами и дисками", - пояснил эксперт.

Пилатес сосредотачивается на укреплении глубоких постуральных мышц и общего выравнивания бедер, позвоночника и головы.

Именно это осознание может помочь улучшить осанку, но сила, полученная с помощью специальных упражнений, будет поддерживать позвоночник.

К тому же пилатес сосредотачивается на укреплении мышц вокруг позвоночника, включая пресс и ягодичные мышцы. Это также полезно для суставов, поскольку они амортизированы крепкими мышцами, чтобы потенциально минимизировать риски травм.

"Это форма упражнений, которой можно заниматься до пожилых людей без какого-либо негативного влияния на тело и суставы, и помогает поддерживать когнитивные способности, равновесие, плотность костей и здоровье позвоночника", - добавил тренер.

Ранее мы сообщали, какая разница между йогой и пилатесом и что лучше выбрать для себя.

Также мы писали о 4 видах приседаний для получения сильных и красивых ног.

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправи Спортзал
NEWS
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова