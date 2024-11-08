Изменится тело через месяц: тренер назвала тренировку, которая полезна для людей 50+

Регулярная физическая активность в 50 лет важна для сохранения физического, умственного и психического здоровья. Тренер назвал вид тренировки, которая придаст силы, энергию и улучшит настроение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Как тренироваться в 50 лет

Тренер Эбби Маклахлан рекомендует пилатес, как лучшую тренировку с низкой нагрузкой для пожилых людей, стремящихся омолодить свой внешний вид и жизненную силу.

Упражнения направлены на укрепление мышц, мобилизацию и растяжку с дополнительными преимуществами для предотвращения старения. К тому же тренировка доступна для всех возрастов и уровня физической подготовки.

"Пилатес берет свое начало в лечении и реабилитации. Сначала его изобрел Джозеф Пилатес, чтобы помочь другим развивать мышечную силу, но теперь он практикуется в фитнес-центрах по всему миру", - добавил эксперт.

Как и йога, это практика ума и тела, сочетающая дыхание с движением.

По словам эксперта, не нужно годами посещать занятия по пилатесу, прежде чем увидеть результат - достаточно всего 10 занятий, чтобы "почувствовать себя лучше". В то время как после 30 занятий вы получите "новое тело".

Чем полезен пилатес (фото: Freepik)

Чем полезен пилатес

Пилатес сосредотачивается на выравнивании позвоночника и мелких мышц, которые снабжают опорно-двигательный аппарат опорой.

Эбби советует всем, кто имеет травмы позвоночника, проконсультироваться с квалифицированным инструктором по пилатесу перед тем, как посещать занятия.

"Плохая осанка может привести к тому, что мышцы спины станут слабыми и напряженными, что приведет к проблемам с суставами и дисками", - пояснил эксперт.

Пилатес сосредотачивается на укреплении глубоких постуральных мышц и общего выравнивания бедер, позвоночника и головы.

Именно это осознание может помочь улучшить осанку, но сила, полученная с помощью специальных упражнений, будет поддерживать позвоночник.

К тому же пилатес сосредотачивается на укреплении мышц вокруг позвоночника, включая пресс и ягодичные мышцы. Это также полезно для суставов, поскольку они амортизированы крепкими мышцами, чтобы потенциально минимизировать риски травм.