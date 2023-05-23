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Зменшиться врожай: що категорично не можна робити з цибулею на городі

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Вівторок 23 травня 2023 13:25
Зменшиться врожай: що категорично не можна робити з цибулею на городі Чому не можна обиравати зелені паростки цибулі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Всі люблять їсти свіжі салати з капусти, молодої зелені і пір'ям цибулі. Однак, якщо ви хочете виростити великі цибулини, то не потрібно відривати зелені паростки.

Чому цього категорично не можна робити та як це вплине на врожай - читайте на Styler нижче.

Основні заборони

У посадженої цибулі не можна чіпати пір’я. Кожне перо відповідає певному шару в лушпинні цибулі. І якщо зірвати його, то листок усередині цибулини засохне чи не виросте.

В результаті ви отримаєте цибулини набагато меншого розміру, ніж хотіли б.

Опинившись під зрізанням, цибуля буде гнати більше зелені, відбиваючи живлення від наливу головки. Значить, і цибуля буде значно меншою.

Обірвавши перо, ми отримаємо отвори до самої голівки. В них може проникати поливна або дощова вода і викликати загнивання цибулини. В результаті урожай буде погано зберігатися.

Як посадити цибулю під зелень

Якщо хочете посадити грядку цибулі під зелень, тоді садіть її загущеним способом - для зелені це допустимо. Частіше підгодовуйте її аміачною селітрою або сечовиною.

Посадіть цибулю так, щоб зріз залишився над землею хоча б на 1 см. Через 2-3 дні на зрізаній поверхні почне пробиватися зелене пір’я. У такий спосіб можна садити цибулю протягом усього літнього періоду, а також вдома взимку.

Прискорити отримання раннього врожаю можна за допомогою накривного матеріалу - плівки.

Раніше ми повідомляли, коли подешевшає цибуля, що рекордно подорожчала.

Також ми писали, чим підживити часник, щоб він не жовтів та дав великий врожай.

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