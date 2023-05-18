Українцям розповіли, коли подешевшає цибуля, що рекордно подорожчала

Ціна на цибулю в Україні цього року побила усі рекорди. Так дорого овоч ще ніколи не коштував. Як виявилось, високі ціни на овочі проблема не тільки нашої країни, а й світового масштабу.

Коли ж нарешті подешевшає цибуля, розповіла "Громадському" президент Асоціації виробників часнику, представниця нідерландської компанії з вирощування цибулі Gourmet Юліанна Мусса.

Чому цибуля так подорожчала

Експерт зазначила, що серед причин подорожчання цибулі – погода, зменшення площ через війну, порушення логістики та окупація частини Херсонської області, де вирощували найбільше цього овочу.

"На початку повномасштабної війни я стала консультанткою в компанії, де цибуля та часник вирощує четверте покоління власників. Торік у Нідерландах висіяли менше цибулі, тому що країни Африки вирішили самі вирощувати цибулю та відмовилися купувати у них", - повідомила Мусса.

За її словами, через посушливе літо в Нідерландах не було врожаю цибулі, звідси виник дефіцит у Європі. Також овоч постачав до Європи Пакистан, де сталася сильна повінь, і врожаю не зібрали.

Коли подешевшає цибуля

За прогнозами, цибуля буде по 20-25 гривень, коли українські фермери зберуть урожай, тобто восени.

"Цього року посіяли цибулю навіть на Закарпатті, у Чернігівській та Одеській областях. Великі підприємства через місяць-півтора почнуть постачання. І зелена цибуля вже є – це зменшує попит на ріпчасту. Такого дефіциту, як цього року, не буде", – пояснила експерт.

Такої космічної ціни на овоч, як 60 гривень за кг, вже не буде.

"10-15 гривень цибуля не буде коштувати - зросли зарплати, вартість посадкового матеріалу, дизеля. Але й 50 гривень теж не буде. Цибуля буде по 23-25 ​​гривень за кілограм", - резюмувала Юліанна.