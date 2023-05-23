Уменьшится урожай: что категорически нельзя делать с луком на огороде
Все любят есть свежие салаты из капусты, молодой зелени и перьями лука. Однако, если вы хотите вырастить большие луковицы, то не нужно отрывать зеленые ростки.
Почему этого категорически нельзя делать и как это повлияет на урожай - читайте на Styler ниже.
Основные запреты
У посаженого лука нельзя трогать перья. Каждое перо соответствует определенному слою в луковой шелухе. И если сорвать его, то лист внутри луковицы засохнет или не вырастет.
В результате вы получите луковицы гораздо меньшего размера, чем хотели бы.
Оказавшись под срезанием, лук будет гнать больше зелени, отбывая питание от налива головки. Значит, и лук будет значительно меньше.
Оборвав перо, мы получим отверстия до самой головки. В них может проникать поливная или дождевая вода и вызвать загнивание луковицы. В результате урожай будет плохо храниться.
Как посадить лук под зелень
Если хотите посадить грядку лука под зелень, тогда сажайте ее загущенным способом - для зелени это допустимо. Чаще подкармливайте ее аммиачной селитрой или мочевиной.
Посадите лук так, чтобы срез остался над землей хотя бы на 1 см. Через 2-3 дня на срезанной поверхности начнут пробиваться зеленые перья. Таким образом, можно сажать лук в течение всего летнего периода, а также дома зимой.
Ускорить получение раннего урожая можно с помощью накрывного материала - пленки.
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