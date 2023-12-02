"Злочини провокують самі жертви". Батьки шоковані шкільним підручником з основ здоров'я (фото)

У мережі показали сторінки підручника з основ здоров'я для восьмого класу. Батьки шоковані тим, що їхнім дітям доводиться вчити. Річ у тому, що зміст окремих розділів виправдовує зґвалтування та звинувачує в злочинах жертв.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook народної депутатки Інни Совсун.
Нещодавно в мережі було обговорення того, що варто змінити в підручниках з основ здоров'я. Зокрема, там були наведені цитати, які прямо доносили думку, що жінки можуть уникнути насилля, якщо будуть "скромно одягатися та фарбуватися":
Серед іншого можна побачити таку задачу, яку повинні розв'язати діти: "Восьмикласниця Аліна збиралася піти погуляти. Вона зробила собі яскравий макіяж, одягла коротку спідницю, мамині туфлі на високих підборах і золотий ланцюжок на шию. Дівчині дуже хотілося привертати до себе увагу хлопчика, який їй подобався. Як ви вважаєте, чию увагу може привернути такий вигляд? Чим Аліна, можливо, ризикує?"
Підручник з основ здоров'я для 8 класу (фото: facebook.com/sovsun.inna)
На сторінках також зображено ілюстрації з прикрасами, короткими спідницями, гаманцями тощо. Автори переконані, що такі ознаки провокують злочинця на скоєння протиправних дій.
Підручник з основ здоров'я для 8 класу (фото: facebook.com/sovsun.inna)
Питання звинувачення жертви та дискримінації в шкільних підручниках порушували на конференції про впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті України. Після цього МОН доручив Інституту модернізації змісту освіти провести по цих підручниках повторну експертизу.
Проте більшість експертів вказали лише на дрібні зауваження та недопрацювання, але зійшлися на одному: розділ написано на належному рівні та цілком може використовуватися в освітньому процесі, або в розділі відсутні дискримінаційні та стереотипні положення за будь-якою ознакою.
"Я не уявляю, яку ще дичину мають написати автори підручників з "Основ здоров'я", щоб навіть ІМЗО нарешті визнав: це занадто, підручники жахливі, шкідливі, їм не місце у школі. Але я боюся, що тут дна немає. То чи потрібен нам такий Інститут модернізації змісту освіти? Це точно про змісти й точно про модернізацію?" - пише Інна Совсун.
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