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"Злочини провокують самі жертви". Батьки шоковані шкільним підручником з основ здоров'я (фото)

Підручник з основ здоров'я шокував батьків (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У мережі показали сторінки підручника з основ здоров'я для восьмого класу. Батьки шоковані тим, що їхнім дітям доводиться вчити. Річ у тому, що зміст окремих розділів виправдовує зґвалтування та звинувачує в злочинах жертв.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook народної депутатки Інни Совсун.

Що обурило батьків

Нещодавно в мережі було обговорення того, що варто змінити в підручниках з основ здоров'я. Зокрема, там були наведені цитати, які прямо доносили думку, що жінки можуть уникнути насилля, якщо будуть "скромно одягатися та фарбуватися":

  • "Психологи і криміналісти вважають, що багато злочинів певною мірою спровоковані самими жертвами".
  • "Трапляється, що дівчата поводяться легковажно, фліртують з випадковими знайомими. Варто навчитися не провокувати злочинця та протидіяти сексуальним домаганням".
  • "У XIX ст. існували правила етикету для жінок, які нагадують правила безпеки. Дівчині не можна було виходити одній із дому, залишатися наодинці із юнаком чи чоловіком протягом хоча б кількох хвилин. Вона мала вдягатися просто, говорити тихо, не сміятися голосно. Її батьки ретельно стежили за тим, що вона читає, з ким знайомиться і спілкується. Сучасні рекомендації щодо безпеки не дуже відрізняються від цих правил, хоч, звісно, і не такі суворі".

Серед іншого можна побачити таку задачу, яку повинні розв'язати діти: "Восьмикласниця Аліна збиралася піти погуляти. Вона зробила собі яскравий макіяж, одягла коротку спідницю, мамині туфлі на високих підборах і золотий ланцюжок на шию. Дівчині дуже хотілося привертати до себе увагу хлопчика, який їй подобався. Як ви вважаєте, чию увагу може привернути такий вигляд? Чим Аліна, можливо, ризикує?"

Підручник з основ здоров'я для 8 класу (фото: facebook.com/sovsun.inna)

На сторінках також зображено ілюстрації з прикрасами, короткими спідницями, гаманцями тощо. Автори переконані, що такі ознаки провокують злочинця на скоєння протиправних дій.

Підручник з основ здоров'я для 8 класу (фото: facebook.com/sovsun.inna)

Питання звинувачення жертви та дискримінації в шкільних підручниках порушували на конференції про впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті України. Після цього МОН доручив Інституту модернізації змісту освіти провести по цих підручниках повторну експертизу. 

Проте більшість експертів вказали лише на дрібні зауваження та недопрацювання, але зійшлися на одному: розділ написано на належному рівні та цілком може використовуватися в освітньому процесі, або в розділі відсутні дискримінаційні та стереотипні положення за будь-якою ознакою.

"Я не уявляю, яку ще дичину мають написати автори підручників з "Основ здоров'я", щоб навіть ІМЗО нарешті визнав: це занадто, підручники жахливі, шкідливі, їм не місце у школі. Але я боюся, що тут дна немає. То чи потрібен нам такий Інститут модернізації змісту освіти? Це точно про змісти й точно про модернізацію?" - пише Інна Совсун.

Як відреагували батьки

  • "Підручник з української мови 3 клас - треш. То в оповіданні описується дитина з явно психічними чи психологічними розладами, а подають як просту вередулю, то аб'юзивну маму, яка чинить психологічний тиск на дитину, маніпулює почуттями, інакше дитина "нечемна". Жах".
  • "Найтупіше в цьому всьому те, що на обкладинці підручника зображена дівчинка в міні".
  • "Пам'ятаю, як перевіряла в онука вивчені уроки й він почав переказувати усю цю муть. Навіть не повірила, що в сучасному підручнику досі такому вчать".
  • "Зараз розповіла цю ситуацію своєму чоловікові. Знаєте, що він сказав? Все правильно написано. Бо якщо дівчина не хоче потрапити у халепу, то краще не експериментувати, п'яні чоловіки втрачають над собою контроль, дівчина не знає з якою людиною зустрілась, що у нього в голові. Не бажаєте мати неприємності, то повинні знати правила безпеки. Ось так.​"
  • "Вчора побачила в сина д/з із основ здоров'я і мало не втратила свідомість... Абсолютно весь предмет на самоопрацюванні... Я в шоку".
  • "У підручниках з цього предмету дурні вистачає, напханий не науковою інформацією. На біса його взагалі придумали?"
  • "Там у переліках ще стільки макулатури, що розгрібати вистачить і нашим правнукам".

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