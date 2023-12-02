"Преступления провоцируют сами жертвы". Родители шокированы школьным учебником по основам здоровья (фото)

В сети показали страницы учебника по основам здоровья для восьмого класса. Родители шокированы тем, что их детям приходится учить. Дело в том, что содержание отдельных разделов оправдывает изнасилование и обвиняет преступления жертв.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook народного депутата Инны Совсун.
Недавно в сети было обсуждение того, что следует изменить в учебниках по основам здоровья. В частности, там были приведены цитаты, которые прямо доносили мнение, что женщины могут избежать насилия, если будут "скромно одеваться и краситься":
Среди прочего можно увидеть такую задачу, которую должны решить дети: "Восьмиклассница Алина собиралась пойти погулять. Она сделала себе яркий макияж, надела короткую юбку, мамины туфли на высоком каблуке и золотую цепочку на шею. Девушке очень хотелось привлекать к себе внимание мальчика, которій ей нравился. Как вы считаете, чье внимание может привлечь такой вид? Чем Алина, возможно, рискует?"
Учебник по основам здоровья для 8 класса (фото: facebook.com/sovsun.inna)
На страницах также представлены иллюстрации с украшениями, короткими юбками, кошельками и т. д. Авторы убеждены, что такие признаки провоцируют преступника на совершение противоправных действий.
Учебник по основам здоровья для 8 класса (фото: facebook.com/sovsun.inna)
Вопросы обвинения жертвы и дискриминации в школьных учебниках поднимались на конференции о внедрении Стратегии гендерного равенства в образовании Украины. После этого МОН поручил Институту модернизации содержания образования провести по этим учебникам повторную экспертизу.
Однако большинство экспертов указали лишь на мелкие замечания и недоработки, но сошлись на одном: раздел написан на должном уровне и вполне может использоваться в образовательном процессе или в разделе отсутствуют дискриминационные и стереотипные положения по какому-либо признаку.
"Я не представляю, какую еще дичь должны написать авторы учебников из "Основ здоровья", чтобы даже ИМЗО наконец признал: это слишком, учебники ужасные, вредные, им не место в школе. Но я боюсь, что здесь дна нет. Так нужен ли нам такой Институт модернизации содержания образования? Это точно о содержаниях и точно о модернизации?" - пишет Инна Совсун.
Ранее мы сообщали, что в школе Сан-Себастьяна на уроках экономики решают задачи о Януковиче.
Читайте также, когда будут зимние каникулы 2023/2024 в украинских школах.
А еще рассказывали, можно ли забирать ребенка со школы во время воздушной тревоги.