Зимові канікули 2023-2024: як відпочиватимуть діти в школах України

Вже зовсім скоро в Україні стартує сезон різдвяних і новорічних свят, а отже й відпочинку для усіх здобувачів освіти. На зимові канікули із нетерпінням чекають як школярі, так і студенти.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: рекомендації МОН про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти, КМДА, Харківська ОВА, Tvoemisto.tv, Дніпровська панорама, Мукачівська міська рада у Facebook, Департамент освіти й науки Полтавської ОВА, "Суспільне", Департамент освіти Житомира у Telegram.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли у школах України будуть зимові канікули.

Хто і як затверджує дати канікул

Нині на тлі повномасштабного вторгнення РФ реальні дати й тривалість канікул для школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.

В цілому, у воєнний час терміни канікул можуть залежати від:

безпекової ситуації

температурного режиму

ситуації зі світлом (електроенергією)

Крім того, цього року дехто з учнів не відпочивав восени, тому матиме довші канікули взимку.

В середньому цієї зими школярі відпочиватимуть близько двох тижнів. В окремих випадках - до місяця.

Орієнтовний графік відпочинку

Згідно з даними Міністерства освіти й науки, поточний навчальний рік буде дещо довшим, ніж зазвичай. Він має тривати з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

При цьому орієнтовний графік канікул виглядає так:

зимові канікули - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року , або ж з 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року

- , або ж з весняні канікули - 25-31 березня 2024 року

літні канікули - із дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року

Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня наступного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.

Коли діти не ходитимуть до школи

У Києві зимові канікули триватимуть з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року.

Крім того, учні перших класів матимуть ще додаткові тижневі канікули - з 19 до 25 лютого 2024 року.

Водночас Київська область визначатиме тривалість канікул індивідуально.

У Харківській області зимові канікули заплановані орієнтовно з 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

У Львові, за словами керівника управління освіти ЛМР Андрія Закалюка, кожна школа самостійно визначає дату та кількість днів, коли учні відпочиватимуть взимку. Орієнтовні дати - з 25 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

У Дніпрі зимові канікули мають розпочатися 23 грудня 2023 року й тривати до 7 січня 2024 року. Водночас дати відпочинку можуть бути змінені, якщо цього вимагатиме безпекова чи енергетична ситуація.

У Полтаві орієнтовні дати відпочинку учнів взимку - з 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

У Мукачеві канікули для учнів заплановані на період з 23 грудня 2023 року до 21 січня 2024 року (триватимуть 30 календарних днів).

У ліцеях та гімназіях Івано-Франківської громади зимові канікули почнуться 25 грудня 2023 року й триватимуть до 26 січня 2024 року. Натомість у декого може не бути весняних канікул.

У Житомирській ОТГ орієнтовні дати зимового відпочинку - з 23 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.