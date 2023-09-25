"Янукович заплакав": задача про тирана у шкільному підручнику вразила українців
В іспанському шкільному підручнику дітям написали загадку про колишнього президента України Віктора Януковича.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Оксани Калужної.
У чому суть загадки про Януковича
Зазначається, що загадка була у підручнику з економіки за 9 клас. Дитина навчається у школі Сан-Себастьяна.
"Віктор Янукович був заможним тираном. Йому подобалися розкішні автомобілі: у нього було 10 Ferrari і 15 Lamborghini. Одного разу він пішов у салон Porsche купити новий автомобіль, але йому сказали, що останній випуск вже проданий. Янукович заплакав. Як би ви пояснили його реакцію? Завдання - визначити, це макроекономіка чи мікроекономіка", - розказала про ребус для школярів Оксана.
Жінка здивувалася, чому в Україні дітям не ставлять такі завдання.
"Чому в Україні не складають такі завдання? Це ж виховує. І не лише про Януковича. Персонажів - на головних героїв завдань сотні-тисячі", - резюмувала вона.
У шкільному підручнику Іспанії загадали загадку про Януковича (Скріншот)
Що думають із цього приводу українці
У коментарях українці наголосили, що це "кайф", а деякі запитали, яка ж відповідь у загадки.
- Це кайф!
- Це клас.
- То макро чи мікроекономіка? Справді цікаво.
- Діти відразу будуть розуміти як макроекономіка перекладатиметься у мікроекономіку і відображається на показниках макроекономіки.
- Тому що сьогодні Янукович бандит, а завтра він у бігах і *ерой на висілках (я умовно). Це я про те, що суспільство міняє свої вподобання дуже швидко. На 5 років вибираємо проєвропейську владу, на наступні 5 років - проросійську, потім на наступні 5 років ще раз проєвропейську, і так по черзі.
Нагадаємо, що в Україні судитимуть Януковича за підбурювання до дезертирства військових УДО.