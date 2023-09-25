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"Янукович заплакав": задача про тирана у шкільному підручнику вразила українців

Понеділок 25 вересня 2023 12:39
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"Янукович заплакав": задача про тирана у шкільному підручнику вразила українців У шкільному підручнику загадали загадку про Януковича (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В іспанському шкільному підручнику дітям написали загадку про колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Оксани Калужної.

У чому суть загадки про Януковича

Зазначається, що загадка була у підручнику з економіки за 9 клас. Дитина навчається у школі Сан-Себастьяна.

"Віктор Янукович був заможним тираном. Йому подобалися розкішні автомобілі: у нього було 10 Ferrari і 15 Lamborghini. Одного разу він пішов у салон Porsche купити новий автомобіль, але йому сказали, що останній випуск вже проданий. Янукович заплакав. Як би ви пояснили його реакцію? Завдання - визначити, це макроекономіка чи мікроекономіка", - розказала про ребус для школярів Оксана.

Жінка здивувалася, чому в Україні дітям не ставлять такі завдання.

"Чому в Україні не складають такі завдання? Це ж виховує. І не лише про Януковича. Персонажів - на головних героїв завдань сотні-тисячі", - резюмувала вона.

&quot;Янукович заплакав&quot;: задача про тирана у шкільному підручнику вразила українцівУ шкільному підручнику Іспанії загадали загадку про Януковича (Скріншот)

Що думають із цього приводу українці

У коментарях українці наголосили, що це "кайф", а деякі запитали, яка ж відповідь у загадки.

  • Це кайф!
  • Це клас.
  • То макро чи мікроекономіка? Справді цікаво.
  • Діти відразу будуть розуміти як макроекономіка перекладатиметься у мікроекономіку і відображається на показниках макроекономіки.
  • Тому що сьогодні Янукович бандит, а завтра він у бігах і *ерой на висілках (я умовно). Це я про те, що суспільство міняє свої вподобання дуже швидко. На 5 років вибираємо проєвропейську владу, на наступні 5 років - проросійську, потім на наступні 5 років ще раз проєвропейську, і так по черзі.

Нагадаємо, що в Україні судитимуть Януковича за підбурювання до дезертирства військових УДО.

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Янукович