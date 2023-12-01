Чи можна забирати дитину зі школи під час повітряної тривоги: відповідь МОН

Українські діти вже майже другий рік поспіль навчаються в умовах повномасштабної агресії Росії проти України. У зв'язку з цим освітня система зазнала певних змін. Найсуттєвіша серед них - це обов'язковий перехід до укриття під час повітряної тривоги.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube -каналі SPRAVDI пояснює, чи можуть батьки забирати дітей зі школи під час повітряної тривоги.

Чому не можна забирати дитину

Як ви могли зрозуміти, дитина повинна залишитися в укритті з педагогом. Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків пояснює, що це рекомендація самого Міністерства.

Якщо тривога почалась і батьки прийшли до школи, то вони можуть перебувати в укритті разом зі своєю дитиною, а після відбою разом піти зі школи.

Але попри це остаточне рішення про те, чи віддавати дитину під час повітряної тривоги, ухвалює керівник закладу освіти.

Що робити, якщо вчитель вимагає забрати дитину під час повітряної тривоги

"Вчителі також відповідальні за те, щоб діти перебували в укритті. Я вважаю, що це неприпустимо, коли таким чином діють вчителі під час повітряної тривоги", - сказав Сташків.

У такому випадку заступник міністра радить звертатися до директора школи, який навіть може не знати про такі інциденти. За потреби батьки можуть звертатися й до інших освітніх установ, які також повинні реагувати на такі випадки.

Чи можуть незнайомці перебувати в шкільному укритті

Наразі органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про те, щоб укриття були доступними цілодобово. У такому випадку до них матимуть доступ і цивільні.

Проте варто врахувати, що шкільні укриття розраховані на конкретну кількість людей, які можуть перебувати в навчальному закладі. Тому під час навчального процесу треба враховувати місткість укриття для того, щоб пускати інших громадян.