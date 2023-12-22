"Злість наша невичерпна". Зірки болісно відреагували на російську атаку Києва "шахедами"

Увечері 21 грудня армія РФ атакувала Київ ударними безпілотниками "Shahed". Уламки дрона влучили у житловий будинок у Соломʼянському районі. На верхніх поверхах спалахнула пожежа.
Багато українських зірок ховалися від вибухів у столиці та відреагували на події у своїх соцмережах.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться з вами їхньою реакцію на черговий злочин російських терористів.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Каті Осадчої, Наді Дорофєєвої, Ольги Сумської, Alekseev. Наталії Могилевської, Маші Єфросиніної, Андрія Бєднякова, Дмитра Монатіка, Олександри Заріцької.
"Злість наша невичерпна. Можливо, вже цього року наше єдине новорічне бажання здійснитися і країна на болотах припинить своє існування?" - написала Катерина.
Катя Осадча відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/kosadcha)
"Яка жесть!", - лаконічно висловилася Надя.
Надя Дорофєєва відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Київ зараз", - написала акторка і показала світлини будинку, куди потрапив уламок "шахеда".
Ольга Сумська відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/olgasumska)
"Супер точним іранським відром могутні російські вояки знищили чергову базу НАТО, розташовану в одній із квартир. Завтра, як зазвичай, доповідатимуть об’єктивну інформацію. Жителі королівства кривих дзеркал можуть пишатися своїми героями…", - поділився думками виконавець.
Alekseev відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
"Київ. 22.12. Друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. Бережіть себе", - звернулася до фоловерів зірка.
Наталія Могилевська відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Бажання всій от*іі нещадно палати наростає стрімкіше", - написала телеведуча і повідомила, що вона закрила збір на зимову форму захисницям.
Маша Єфросиніна відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Я хочу, щоб кожен пі*юн відсох у тих с*к, які запускають шахеди і ракети з Росії. У мене все", - наголосив він.
Андрій Бєдняков відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/biedniakov)
"У Києві гучно! Люди добрі, бережіть себе", - закликав прихильників виконавець.
MONATIK відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/monatik_official)
"Боже, які тварини. Влучання у багатоповерхівку", - емоційно висловилася солістка гурту KAZKA..
Олександра Заріцька відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/kazka.band/)
Нещодавно ми розповідали, що сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги.
Також Андрій Ковальський зі сльозами на очах розповів, як його діти відреагували на нічну атаку "шахедами".