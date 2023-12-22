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Сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 10:32
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Сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги Андрій Ковальський з сім'єю (фото: instagram.com/kovalskyi_andrii)
Автор: Юлія Гаюк

У результаті нічної атаки дронів на столицю в Солом'янському районі знищено кілька квартир у багатоповерховому будинку. Серед них також помешкання українського телеведучого Андрія Ковальського. Тепер родина потребує допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис його дружини Тетяни Хитрик у Facebook.

Як долучитися до допомоги

"Вижили, ми вижили! І це головне... Квартири тепер немає", - написала Тетяна.

Допомогти сім'ї Андрія Ковальського фінансово можна за реквізитами - 5375 4112 1062 3422.

Подружжя виховує двох маленьких дітей. На момент влучання уламка всі були квартирі, однак ніхто не постраждав.

Проте квартира зруйнована вщент.

Сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги

Руйнування квартири Андрія Ковальського (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)

Нагадаємо, що Андрій Ковальський працює ведучим програми "Спорт" на телеканалі ICTV.

Нічна атака на Київ

У ніч на 22 грудня російська армія випустила по Україні БПЛА. Сили ППО знищили 24 дрони.

У Солом'янському районі сталося падіння уламків, внаслідок чого кілька квартир у багатоповерхівці знищено.

Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися 2 особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному постраждалому жителю будинку медики надали допомогу на місці.

Сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомогиСім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомогиСім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги

Наслідки нічної атаки на столицю (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Раніше ми повідомляли про те, що столичний ТРЦ відмовився транслювати на екранах імена полонених і загиблих українських військових.

Читайте також, коли вперше виробили дрон та яка їхня роль у війні сьогодні.

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Київ атака дронів