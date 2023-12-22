Сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги

У результаті нічної атаки дронів на столицю в Солом'янському районі знищено кілька квартир у багатоповерховому будинку. Серед них також помешкання українського телеведучого Андрія Ковальського. Тепер родина потребує допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис його дружини Тетяни Хитрик у Facebook .

Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися 2 особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному постраждалому жителю будинку медики надали допомогу на місці.

У Солом'янському районі сталося падіння уламків, внаслідок чого кілька квартир у багатоповерхівці знищено.

У ніч на 22 грудня російська армія випустила по Україні БПЛА. Сили ППО знищили 24 дрони.

Нагадаємо, що Андрій Ковальський працює ведучим програми "Спорт" на телеканалі ICTV.

Подружжя виховує двох маленьких дітей. На момент влучання уламка всі були квартирі, однак ніхто не постраждав.

Допомогти сім'ї Андрія Ковальського фінансово можна за реквізитами - 5375 4112 1062 3422.

"Вижили, ми вижили! І це головне... Квартири тепер немає", - написала Тетяна.

Раніше ми повідомляли про те, що столичний ТРЦ відмовився транслювати на екранах імена полонених і загиблих українських військових.

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