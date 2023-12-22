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"Злость наша неисчерпаема". Звезды болезненно отреагировали на российскую атаку Киева "шахедами"

Звезды отреагировали на атаку Киева (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Вечером 21 декабря армия РФ атаковала Киев ударными беспилотниками "Shahed". Осколки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе. На верхних этажах вспыхнул пожар.

Многие украинские звезды прятались от взрывов в столице и отреагировали на события в своих соцсетях.

РБК-Украина (проект Styler) делится с вами их реакцией на очередное преступление российских террористов.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Кати Осадчей, Нади Дорофеевой, Ольги Сумской, Alekseev. Натальи Могилевской, Маши Ефросининой, Андрея Беднякова, Дмитрия Монатика, Александры Зарицкой.

Катя Осадчая

"Злость наша неисчерпаема. Возможно, уже в этом году наше единственное новогоднее желание осуществиться и страна на болотах прекратит свое существование?" - написала Екатерина.

Катя Осадчая отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/kosadcha)

Надя Дорофеева

"Какая жесть!", - лаконично выразилась Надя.

Надя Дорофеева отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ольга Сумская

"Киев сейчас", - написала актриса и показала фотографии дома, куда попал осколок "шахеда".

Ольга Сумская отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/olgasumska)

Алексеев

"Супер точным иранским ведром могущественные российские воины уничтожили очередную базу НАТО, расположенную в одной из квартир. Завтра, как обычно, будут докладывать объективную информацию. Жители королевства кривых зеркал могут гордиться своими героями...", - поделился мнением исполнитель.

Alekseev отреагировал на атаку Киева (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Наталья Могилевская

"Киев. 22.12. Друзья, не пренебрегайте воздушной тревогой. Берегите себя", - обратилась к фолловерам звезда.

Наталья Могилевская отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Маша Ефросинина

"Желание всей от*ии беспощадно гореть нарастает стремительнее", - написала телеведущая и сообщила, что она закрыла сбор на зимнюю форму защитницам.

Маша Ефросинина отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы каждый пи*юн отсох у тех с*к, которые запускают шахеды и ракеты из России. У меня все", - подчеркнул он.

Андрей Бедняков отреагировал на атаку Киева (фото: instagram.com/biedniakov)

Монатик

"В Киеве громко! Люди добрые, берегите себя", - призвал поклонников исполнитель.

MONATIK отреагировал на атаку Киева (фото: instagram.com/monatik_official)

Александра Зарицкая

"Боже, какие животные. Попадание в многоэтажку", - эмоционально выразилась солистка группы KAZKA.

Александра Зарицкая отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/kazka.band/)

Недавно мы рассказывали, что семья украинского телеведущего, чья квартира уничтожила дрон, нуждается в помощи.

Также Андрей Ковальский со слезами на глазах рассказал, как его дети отреагировали на ночную атаку "шахедами".

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