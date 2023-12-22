"Злість наша невичерпна". Зірки болісно відреагували на російську атаку Києва "шахедами"

Багато українських зірок ховалися від вибухів у столиці та відреагували на події у своїх соцмережах.

Увечері 21 грудня армія РФ атакувала Київ ударними безпілотниками "Shahed". Уламки дрона влучили у житловий будинок у Соломʼянському районі. На верхніх поверхах спалахнула пожежа.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Каті Осадчої, Наді Дорофєєвої, Ольги Сумської, Alekseev. Наталії Могилевської, Маші Єфросиніної, Андрія Бєднякова, Дмитра Монатіка, Олександри Заріцької.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться з вами їхньою реакцію на черговий злочин російських терористів.

Катя Осадча

"Злість наша невичерпна. Можливо, вже цього року наше єдине новорічне бажання здійснитися і країна на болотах припинить своє існування?" - написала Катерина.

Катя Осадча відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/kosadcha)

Надя Дорофєєва

"Яка жесть!", - лаконічно висловилася Надя.

Надя Дорофєєва відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ольга Сумська

"Київ зараз", - написала акторка і показала світлини будинку, куди потрапив уламок "шахеда".

Ольга Сумська відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/olgasumska)

Alekseev

"Супер точним іранським відром могутні російські вояки знищили чергову базу НАТО, розташовану в одній із квартир. Завтра, як зазвичай, доповідатимуть об’єктивну інформацію. Жителі королівства кривих дзеркал можуть пишатися своїми героями…", - поділився думками виконавець.

Alekseev відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Наталія Могилевська

"Київ. 22.12. Друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. Бережіть себе", - звернулася до фоловерів зірка.

Наталія Могилевська відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Маша Єфросиніна

"Бажання всій от*іі нещадно палати наростає стрімкіше", - написала телеведуча і повідомила, що вона закрила збір на зимову форму захисницям.

Маша Єфросиніна відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб кожен пі*юн відсох у тих с*к, які запускають шахеди і ракети з Росії. У мене все", - наголосив він.

Андрій Бєдняков відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/biedniakov)

Monatik

"У Києві гучно! Люди добрі, бережіть себе", - закликав прихильників виконавець.

MONATIK відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/monatik_official)

Олександра Заріцька

"Боже, які тварини. Влучання у багатоповерхівку", - емоційно висловилася солістка гурту KAZKA..

Олександра Заріцька відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/kazka.band/)