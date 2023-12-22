"Злість наша невичерпна". Зірки болісно відреагували на російську атаку Києва "шахедами"
Увечері 21 грудня армія РФ атакувала Київ ударними безпілотниками "Shahed". Уламки дрона влучили у житловий будинок у Соломʼянському районі. На верхніх поверхах спалахнула пожежа.
Багато українських зірок ховалися від вибухів у столиці та відреагували на події у своїх соцмережах.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться з вами їхньою реакцію на черговий злочин російських терористів.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Каті Осадчої, Наді Дорофєєвої, Ольги Сумської, Alekseev. Наталії Могилевської, Маші Єфросиніної, Андрія Бєднякова, Дмитра Монатіка, Олександри Заріцької.
Катя Осадча
"Злість наша невичерпна. Можливо, вже цього року наше єдине новорічне бажання здійснитися і країна на болотах припинить своє існування?" - написала Катерина.
Катя Осадча відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/kosadcha)
Надя Дорофєєва
"Яка жесть!", - лаконічно висловилася Надя.
Надя Дорофєєва відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Ольга Сумська
"Київ зараз", - написала акторка і показала світлини будинку, куди потрапив уламок "шахеда".
Ольга Сумська відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/olgasumska)
Alekseev
"Супер точним іранським відром могутні російські вояки знищили чергову базу НАТО, розташовану в одній із квартир. Завтра, як зазвичай, доповідатимуть об’єктивну інформацію. Жителі королівства кривих дзеркал можуть пишатися своїми героями…", - поділився думками виконавець.
Alekseev відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Наталія Могилевська
"Київ. 22.12. Друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. Бережіть себе", - звернулася до фоловерів зірка.
Наталія Могилевська відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Маша Єфросиніна
"Бажання всій от*іі нещадно палати наростає стрімкіше", - написала телеведуча і повідомила, що вона закрила збір на зимову форму захисницям.
Маша Єфросиніна відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Андрій Бєдняков
"Я хочу, щоб кожен пі*юн відсох у тих с*к, які запускають шахеди і ракети з Росії. У мене все", - наголосив він.
Андрій Бєдняков відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/biedniakov)
Monatik
"У Києві гучно! Люди добрі, бережіть себе", - закликав прихильників виконавець.
MONATIK відреагував на атаку Києва (фото: instagram.com/monatik_official)
Олександра Заріцька
"Боже, які тварини. Влучання у багатоповерхівку", - емоційно висловилася солістка гурту KAZKA..
Олександра Заріцька відреагувала на атаку Києва (фото: instagram.com/kazka.band/)
Нещодавно ми розповідали, що сім'я українського телеведучого, чию квартиру знищив дрон, потребує допомоги.
Також Андрій Ковальський зі сльозами на очах розповів, як його діти відреагували на нічну атаку "шахедами".