Злата и Вардгес: как украинцы называли детей в 2019 году

Имя для ребенка (фото: pixabay.com)

В Минюсте рассказали, как украинцы называли своих детей в прошлом году

Имя для ребенка бывает выбрать довольно непросто. Минюст обнародовал список популярных имен, которыми украинцы называли своих детей в 2019 году. В данный перечень попали как обычные имена - Анастасия, Дима, так и редкие - Хауля и Стратон.

В 2019 году самым полярным женским именем стала Злата. Также большой популярности среди украинских родителей пользовались такие имена, как Анастасия, Мария, Вероника, Кира, Соломия, Милана и Варвара.

Мальчиков в прошлом году любили называть следующими именами: Дмитрий, Тимофей, Артем, Марк, Захар, Назар, Роман, Матвей. Кроме того, родители также называли своих детей экзотичными именами, такими как Савватий, Илай, Хауля, Вардгес и Молфрида.

В сюжете ТСН говорится о том, что психолог Мария дала своим детям необычные имена. Так у ее младшей дочери имя Эсфирь. Она рассказала, что это персидское имя, которое происходит от слова звезда. Также у нее есть еще две девочки – Фира и Версавия. Данные имена являются древними библейскими именами.

Как украинцы называли детей в 2019 году (видео: YouTube)

Когда люди слышат такие редкие имена, то удивляются, и взрослые не могут их сразу запомнить, но дети их запоминают быстро. Довольно часто родители при выборе имен ориентируются на политиков или любимых актеров, стран, животных, или даже растений.

Девочкам дают такие имена как Джульетта, Сталина, Боливия, Вирджиния, Мелисса, Акация, Оливия, Клеопатра, Афина, а мальчикам – Арнольд, Стефан, Остин, Бруклин, Лев, Волк, Сокол. При этом библейские имена Ева, Исая, Августин, Адам никогда не выходят из моды.

По словам астролога Янины Массини, самое главное, чтобы выбор имен не был забавой. Родителям необходимо хорошо подумать и подготовить список имен, которыми они бы хотели назвать ребенка.