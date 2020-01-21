В Тернополе родился уникальный "четырехмесячный" малыш (фото)

В Тернополе родился уникальный ребенок (коллаж: РБК-Украина)

В Тернополе женщина стала мамой "нестандартного" мальчика

В Тернополе родился малыш-богатырь, вес и рост которого при рождении соответствует параметрам четырехмесячного малыша. При этом ребенок стал уже тринадцатым в семье. Об этом сообщают местные СМИ.

Вес малыша при рождении составил почти семь килограммов, а точнее - 6800 граммов, а рост - 63 сантиметра. Стоит отметить, что дети с весом более четырех килограммов уже считаются "тяжеловесами".

Мама мальчика 36-летняя Татьяна Юрчук говорит, что все ее дети рождались довольно крупными. До малыша-рекордсмена она стала мамой девочки весом 5500 граммов.

Многодетная семья уже воспитывает шестерых мальчиков и такое же количество девочек. Первого малыша Татьяна родила, когда ей было 18 лет. Супруги говорят, что никогда не занимались планированием детей, и во всем полагались только на Бога.

В Тернополе родился ребенок-богатырь (фото: Тернополь24)

Стоит отметить, что мальчик, несмотря на такие внушительные параметры, появился на свет при физиологических родах, без кесарева сечения. Врачи не зафиксировали у женщины никаких разрывов, хотя слишком большой вес всегда несет большие риски как для здоровья матери, так и для малыша.

К слову, этот ребенок-богатырь появился на свет в 2013 году. Но от этого эта удивительная история не перестает сходить с уст местных жителей и сегодня.