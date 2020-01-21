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Злата і Вардгес: як українці називали дітей у 2019 році

STYLERЖиття    21.01.2020 - 23:26
Злата і Вардгес: як українці називали дітей у 2019 році
Ім'я для дитини (фото: pixabay.com)

У Мін'юсті розповіли, як українці називали своїх дітей у минулому році

Ім'я для дитини буває вибрати досить непросто. Мін'юст оприлюднив список найпопулярніших імен, якими українці називали своїх дітей у 2019 році. У цей перелік потрапили як звичайні імена Анастасія, Діма, так і рідкісні - Хауля і Стратон.

В 2019 році самим полярним жіночим ім'ям стала Злата. Також великою популярністю серед українських батьків користувалися такі імена, як Анастасія, Марія, Вероніка, Кіра, Соломія, Мілана і Варвара.

Хлопчиків у минулому році любили називати наступними іменами: Дмитро, Тимофій, Артем, Марко, Захар, Назар, Роман, Матвій. Крім того, батьки також називали своїх дітей екзотичними іменами, такими як Саватій, Ілай, Хауля, Вардгес і Молфріда.

В сюжеті ТСН йдеться про те, що психолог Марія дала своїм дітям незвичайні імена. Так у її молодшої дочки ім'я Есфірь. Вона розповіла, що це перське ім'я, яке походить від слова зірка. Також у неї є ще дві дівчинки – Фіра і Версавія. Дані імена є давніми біблійними іменами.

Як українці називали дітей у 2019 році (відео: YouTube)

Коли люди чують такі рідкісні імена, то дивуються, і дорослі не можуть їх відразу запам'ятати, але діти швидко запам'ятовують. Досить часто батьки при виборі імен орієнтуються на політиків або улюблених акторів, країн, тварин, або навіть рослин.

Дівчаткам дають такі імена як Джульєтта, Сталіна, Болівія, Вірджинія, Меліса, Акація, Олівія, Клеопатра, Афіна, а хлопчикам – Арнольд, Стефан, Остін, Бруклін, Лев, Вовк, Сокіл. При цьому біблійні імена Єва, Ісая, Августин, Адам ніколи не виходять з моди.

За словами астролога Яніни Массіні, найголовніше, щоб вибір імен не було забавою. Батькам необхідно добре подумати і підготувати список імен, якими вони б хотіли назвати дитину.

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