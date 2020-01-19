Потап взбудоражил заявлением об общих детях с Настей Каменских (видео)

Потап и Настя Каменских на Голосе страны 2020 (фото: 1+1)

Потап и Настя Каменских уже скоро могут обзавестись детьми, о чем артисты сказали на Голосе страны 2020

Потап и Настя Каменских активно работают над тем, чтобы у них появились совместные дети. Такое заявление сделал певец в 1 выпуске 10 сезона шоу Голос страны 19 января 2020 года.

Потап разоткровенничался после выступления Елены Федотовой, которая спела песню "Босорканя" и посвятила ее сыновьям, ведь они очень мечтали увидеть маму на большой сцене. К сожалению, Елена не прошла в следующий этап, но пообещала прийти на Голос страны в следующем году. Изюминкой выступления женщины стало появление на сцене одного из ее сыновей, которому даже посчастливилось поседеть в тренерском кресле вместо Потапа.

Сам артист не мог сдержать эмоций. Сначала он расхваливал детей своих коллег, а потом привел в восторг публику долгожданным заявлением.

"У Димы [Монатика] два прекрасных сына, которые его вдохновляют. Конечно, он наполнен жизнью! Дома дети - кайф! Тина, Веню мы обожаем! Мы с Настей работаем над этим..." - сказал Потап, вызвав бурю аплодисментов в зале.

"Я вам скажу, что Леша просто неимоверный! С ним так весело, он действительно, как ребенок", - сказала Настя.

Тина Кароль поинтересовалась, представляет ли Настя, что у нее "дома таких двое". На что Каменских с милой улыбкой ответила: "Было бы очень классно!".

"Наше шоу - семейное. А семья - залог благополучия!" - резюмировал Потап.

После слов тренера Голоса страны все звезды спели: "Родина, родина, від батька й до сина".

Потап заговорил о детях в эфире Голоса страны 2020