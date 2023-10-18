Звездные потери. Знаменитые украинцы, которых не стало в 2023 году
2023 год еще не закончился, а уже принес нам множество горя и потерь. Этот год оставил украинцев без многих звезд, вдохновлявших нас своим творчеством, чьими достижениями мы гордились, чьи имена вписаны в историю.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кто из культовых украинских звезд ушел из жизни в 2023 году.
При написании материала использовались следующие источники: Википедия.
Ян Табачник
79-летний бывший депутат Верховной Рады, музыкант Ян Табачник, скончался в Израиле после продолжительной болезни.
Ян Табачник (фото: (фото: wikimedia.org) )
Юрий Потапенко
В этом году также не стало актера театра и кино, режиссера Юрия Потапенко.
Артист преждевременно умер из-за проблем с сердцем.
Юрий Потапенко (фото: facebook.com/molodyytheatre)
Алексей Хильский
Война унесла жизни актера Алексея Хильского, известного по ролям в сериалах "Врач Ковальчук", "Нюхач" и других.
35-летний мужчина воевал в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск.
Алексей Хильский (фото: facebook.com/hilskiy)
Джус
25 августа в результате авиатрощи в Житомирской области погиб Андрей Пильщиков с позывным Джус.
По словам спикера ВСУ Игната, Джус "мечтал F-16-ми в украинском небе". Он встречался с американскими чиновниками, поддерживал связь с калифорнийскими пилотами, "был главным двигателем адвокационной группы", которая продвигала решение по поставкам современных истребителей Воздушным силам.
Джус (фото: X (Twitter) )
Александр Востряков
Многолетний солист Национальной оперы Украины и профессор НМАУ им. Чайковский скончался в 79 лет.
Причина его смерти не разглашается.
Александр Востряков (фото: facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY)
Ольга Кузьменко
В сентябре скончалась украинская писательница и педагог, мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко.
Еще весной женщина заболела и долгое время была в больнице. Впоследствии ее выписали домой.
Перед смертью у мамы Кузьмы подскочило давление и ее забрала скорая, где и остановилось ее сердце.
Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinfond)
Нина Матвиенко
В 2023 году Украина также лишилась народной артистки Нины Матвиенко. За свою жизнь она успела совершить немало выдающегося.
Новость о том, что легендарной исполнительницы больше нет, стала настоящим шоком для украинцев, ведь недавно публика видела Нину Митрофановну оживленной и улыбающейся, а о проблемах со здоровьем никто и не догадывался.
Нина Матвиенко (фото: facebook.com/arsen.baburka)
Сергей Сивохо
17 октября стало известно, что бывший игрок КВН, украинский актер, ведущий и политик Сергей Сивохо умер.
Мужчины не стало из-за хронической болезни легких.
Сергей Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)
Недавно мы писали 10 цитат Сергея Сивохо об Украине и войне.