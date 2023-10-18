Звездные потери. Знаменитые украинцы, которых не стало в 2023 году

2023 год еще не закончился, а уже принес нам множество горя и потерь. Этот год оставил украинцев без многих звезд, вдохновлявших нас своим творчеством, чьими достижениями мы гордились, чьи имена вписаны в историю.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кто из культовых украинских звезд ушел из жизни в 2023 году.

Ян Табачник

79-летний бывший депутат Верховной Рады, музыкант Ян Табачник, скончался в Израиле после продолжительной болезни.

Ян Табачник (фото: (фото: wikimedia.org) )

Юрий Потапенко

В этом году также не стало актера театра и кино, режиссера Юрия Потапенко.

Артист преждевременно умер из-за проблем с сердцем.

Юрий Потапенко (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Алексей Хильский

Война унесла жизни актера Алексея Хильского, известного по ролям в сериалах "Врач Ковальчук", "Нюхач" и других.

35-летний мужчина воевал в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск.

Алексей Хильский (фото: facebook.com/hilskiy)

Джус

25 августа в результате авиатрощи в Житомирской области погиб Андрей Пильщиков с позывным Джус.

По словам спикера ВСУ Игната, Джус "мечтал F-16-ми в украинском небе". Он встречался с американскими чиновниками, поддерживал связь с калифорнийскими пилотами, "был главным двигателем адвокационной группы", которая продвигала решение по поставкам современных истребителей Воздушным силам.

Джус (фото: X (Twitter) )

Александр Востряков

Многолетний солист Национальной оперы Украины и профессор НМАУ им. Чайковский скончался в 79 лет.

Причина его смерти не разглашается.

Александр Востряков (фото: facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY)

Ольга Кузьменко

В сентябре скончалась украинская писательница и педагог, мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко.

Еще весной женщина заболела и долгое время была в больнице. Впоследствии ее выписали домой.

Перед смертью у мамы Кузьмы подскочило давление и ее забрала скорая, где и остановилось ее сердце.

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinfond)

Нина Матвиенко

В 2023 году Украина также лишилась народной артистки Нины Матвиенко. За свою жизнь она успела совершить немало выдающегося.

Новость о том, что легендарной исполнительницы больше нет, стала настоящим шоком для украинцев, ведь недавно публика видела Нину Митрофановну оживленной и улыбающейся, а о проблемах со здоровьем никто и не догадывался.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Сергей Сивохо

17 октября стало известно, что бывший игрок КВН, украинский актер, ведущий и политик Сергей Сивохо умер.

Мужчины не стало из-за хронической болезни легких.

Сергей Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)