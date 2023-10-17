Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть

Сергій Сивохо помер. З такими заголовками вийшли новини в російських ЗМІ в ніч на 17 жовтня. Однак згодом самі ж росіяни спростували цю інформацію. Та вранці у вівторок близькі друзі зірки КВК, актора і політика почали писати у соціальних мережах, що Сивохо не стало... Підтвердили це і у команді зірки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу артиста.

Сергій Сивохо помер

"Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію", - написала близька подруга шоумена Світлана Бердецька вранці 17 жовтня у своєму Facebook.

Сергій Сивохо і Світлана Бердецька (фото: facebook.com/weri.maweri)

Про смерть Сивохо повідомив також відомий актор, зірка серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лаленков.

"Дуже рано... Не стало... Спочивай з миром, Сєрьога. Світла тобі пам'ять", - написав він.

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Також інформацію про смерть 54-річного Сивохо підтвердили у прес-службі артиста.

Хто першим написав про смерть Сивохо

Про те, що серце актора і політика зупинилося повідомила вночі у своєму Telegram-каналі поетеса з "ДНР" та проросійська пропагандистка Анна Ревякіна.

Вона написала, що Сивохо нібито помер в окупованому Донецьку.

Згодом сама ж пропагандистка спростувала інформацію, сказавши, що актор живий, але перебуває у важкому стані, а його рідним порадили "почати прощатися з ним".

"Через безнадійність ситуації його швидше за все відключатимуть від системи підтримки життя. У нього на тлі сепсису розвинулася поліорганна недостатність", - написала вона близько другої ночі.

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Що відомо про хворобу Сивохо

Останніми роками креативний продюсер "Кварталу 95" дуже хворів. У 2021 році він екстремально схуд, скинувши 50 кг зайвої ваги. Тоді він зізнався журналістам програми "Зірковий шлях", що проблеми з вагою у нього були через лікування дитячої недуги - бронхіту з астматичним компонентом.

"Для лікування тоді використовувалися тоді для лікування різні засоби, в тому числі і гормони", - сказав він.

У 2017 році у Сивохо виявили виразку. Він став втрачати сили, було важко вставати. До того моменту він вже важив 195 кг. Мала рухливість призвела до накопичення рідини в легенях. Лікарям довелося навіть вводити його в штучну кому, а в лікарні у нього оніміла стопа.

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)

Біографія Сергія Сивохо

Сергій Анатолійович Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку.

Навчався він у Донецькому політехнічному інституті на інженера-металурга. За другою освітою Сергій економіст-юрисконсульт. Також Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Сергій став відомим завдяки своїй участі в КВК, особливо в команді "Дрім-Тім".

Сергій Сивохо в фільмі "Імітатор" 1991 року

У 2000-х роках він вів розважальну програму "Прихована камера" на телеканалі 1+1.

З 2011 по 2013 роки був креативним продюсером шоу "Велика різниця по-українськи".

Пізніше його запросили стати членом журі першого сезону "Ліги сміху", створеної студією "Квартал 95".

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)

З жовтня 2019 до березня 2020 року Сивохо був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

У березні 2020 року у Києві було організовано подію, на якій презентували "Національну платформу примирення і єдності".

Однак це призвело до скандалу та судових справ.

Сивохо відніс конфлікт на Донбасі до "внутрішньоукраїнських" проблем, що викликало невдоволення учасників АТО, які оточили його. Сталася бійка, під час якої Сивохо впав. Згодом він звернувся до суду з позовами проти ветеранів.

У тому ж році чоловік запустив "Національну платформу примирення та єдності", яку після початку повномасштабного вторгнення перейменував на "Національну платформу відновлення та єдності".

Організація допомагає постраждалим у війні з Росією українцям.

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)