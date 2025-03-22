Зірки "Району Беверлі-Хіллз" знову разом: як сьогодні виглядають Донна та Девід (фото)

Колись за їхніми стосунками у серіалі "Район Беверлі Хіллз" спостерігали мільйони глядачів. Донна та Девід - одна з найпопулярніших та найміцніших пар проєкту, яка пройшла чимало випробувань за десять сезонів на шляху до фіналу у 2000-му році. І ось через 25 років актори, які втілили на екрані закохану пару, знову опинилися в обіймах одне одного.

Як сьогодні виглядають Донна та Девід, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram акторів.

Торі Спеллінг, яка не п'є воду і порівнює себе з кактусом, та Браян Остін Грін знову зустрілися на популярній щорічній конференції Planet Comicon, присвяченій легендарним коміксам, фільмам та серіалам.

У соцмережах актори поділилися спільними фото, зробленими на заході. Торі обрала для зустрічі з фанами спортивні широкі штани та топ з відкритими плечима, а Браян - чорну футболку, джинси та кепку. Зворушливо обіймаючись, вони усміхнено позували на камеру.​

Актори також підписали сувенірні футболки з написом "Donna Martin graduates" (Донна Мартін випускається). Саме такими словами друзі героїні намагалися підтримати її в 3 сезоні 28 серії в масштабному протесті, коли її відстороняють від навчання та загрожують не допустити до випуску через те, що вона напилася на випускному вечорі. Ця фраза стала культовою і навіть через понад 20 років згадується шанувальниками.

Як на возз'єднання акторів відреагували в мережі

Прихильники з ностальгією згадують телевізійний хіт 90-х, тому з особливою радістю сприйняли спільні фото колись відомих Донни та Девіда.

"Моя улюблена пара".

"Так приємно бачити вас знову".

"Донна та Девід знову разом".

"Так щаслива бачити вас знову".

"Ви виглядаєте фантастично".

Що відомо про особисте життя Торі Спеллінг та Браяна Остіна Гріна

Відома американська акторка та продюсерка останніми роками привертала увагу громадськості через події в особистому житті. Після 18 років шлюбу в березні минулого року зірка подала на розлучення зі своїм чоловіком, актором Діном Макдермоттом. Вона пояснила рішення тим, що в них непримиримі розбіжності, а також вимагала опіки над їхніми п’ятьма дітьми з правом відвідування для чоловіка. У травні того ж року Дін, який ще офіційно не розлучився, показав світові нову кохану - Ліліан.

Браян в травні 2020 року розлучився з акторкою Меган Фокс після десяти років шлюбу. У пари є троє спільних дітей. Згодом він побудував стосунки з танцівницею Шарною Берджесс, з якою оголосив про заручини в вересні 2023 року. Дівчина народила Гріну ще одного сина, після чого він наважився на вазектомію. Своє рішення пояснив тим, що хоче зосередитися на вихованні наявних дітей. Також у зірки є 23-річний син Кассіус Ліджа від колишньої дівчини Ванесси Марсіл.

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