Звезды "Района Беверли-Хиллз" снова вместе: как сегодня выглядят Донна и Дэвид (фото)

Когда-то за их отношениями в сериале "Район Беверли Хиллз" наблюдали миллионы зрителей. Донна и Дэвид - одна из самых популярных и крепких пар проекта, которая прошла немало испытаний за десять сезонов на пути к финалу в 2000-м году. И вот спустя 25 лет актеры, воплотившие на экране влюбленную пару, снова оказались в объятиях друг друга.

Как сегодня выглядят Донна и Дэвид, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актеров.

Тори Спеллинг, которая не пьет воду и сравнивает себя с кактусом, и Брайан Остин Грин снова встретились на популярной ежегодной конференции Planet Comicon, посвященной легендарным комиксам, фильмам и сериалам.

В соцсетях актеры поделились совместными фото, сделанными на мероприятии. Тори выбрала для встречи с фанами спортивные широкие штаны и топ с открытыми плечами, а Брайан - черную футболку, джинсы и кепку. Трогательно обнимаясь, они улыбчиво позировали на камеру.

Актеры также подписали сувенирные футболки с надписью "Donna Martin graduates" (Донна Мартин выпускается). Именно такими словами друзья героини пытались поддержать ее в 3 сезоне 28 серии в масштабном протесте, когда ее отстраняют от учебы и угрожают не допустить к выпуску из-за того, что она напилась на выпускном вечере. Эта фраза стала культовой и даже спустя более 20 лет вспоминается поклонниками.

Как на воссоединение актеров отреагировали в сети

Поклонники с ностальгией вспоминают телевизионный хит 90-х, поэтому с особой радостью восприняли совместные фото некогда известных Донны и Дэвида.

"Моя любимая пара".

"Так приятно видеть вас снова".

"Донна и Дэвид снова вместе".

"Так счастлива видеть вас снова".

"Вы выглядите фантастически".

Что известно о личной жизни Тори Спеллинг и Брайана Остина Грина

Известная американская актриса и продюсер в последние годы привлекала внимание общественности из-за событий в личной жизни. После 18 лет брака в марте прошлого года звезда подала на развод со своим мужем, актером Дином Макдермоттом. Она объяснила решение тем, что у них непримиримые разногласия, а также потребовала опеки над их пятью детьми с правом посещения для мужа. В мае того же года Дин, который еще официально не развелся, показал миру новую возлюбленную - Лилиан.

Брайан в мае 2020 года развелся с актрисой Меган Фокс после десяти лет брака. У пары есть трое общих детей. Впоследствии он построил отношения с танцовщицей Шарной Берджесс, с которой объявил о помолвке в сентябре 2023 года. Девушка родила Грину еще одного сына, после чего он решился на вазэктомию. Свое решение объяснил тем, что хочет сосредоточиться на воспитании имеющихся детей. Также у звезды есть 23-летний сын Кассиус Лиджа от бывшей девушки Ванессы Марсил.

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