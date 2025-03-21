Чому Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес не поспішають з весіллям: на це є кілька причин

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом вже понад вісім років. Вони виховують п'ятьох дітей. Доньок Алану та Белу футболісту народила модель, близнюків Єву та Матео - сурогатна мати, а про матір старшого сина Кріштіану-молодшого нічого не відомо.

Чому пара, яка стільки років разом і має велику родину, досі не одружилася, розібралися РБК-Україна (проєкт Styler).

Кріштіану та Джорджина знову привернули увагу медіа до статусу своєї пари, коли в мережі почали поширювати фрагмент розмови з реаліті-шоу "Я - Джорджина" на Netflix, де спортсмен розкриває причину, чому вони досі неодружені. Схоже, закохані мають декілька причин не оформлювати свої стосунки.

Чекають на той самий поштовх

40-річний футболіст перебуває у стосунках з 31-річною іспанською моделлю з 2016 року. Попри тривалий союз, пара ніколи публічно не підтверджувала свої заручини, що лише підсилює інтерес до їхніх майбутніх планів.

З минулих слів Кріштіану, шлюб - це не просто формальність, а очікування ідеального моменту, який він називає "той самий клац". На думку футболіста, ця особлива мить настане природно. І неважливо, чи це буде за рік, пів року чи місяць. Він впевнений, що весілля відбудеться, коли час буде абсолютно правильним.

"Я завжди кажу їй: "Коли ми отримаємо це відчуття". Як і в усьому іншому в нашому житті, і вона знає, про що я говорю... Це може бути через рік, або через пів року, або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться", - казав Кріштіану.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес (фото: GettyImages)

Почуваються комфортно

Сама Джорджина ніколи не приховувала, що навіть близькі часто питають про одруження пари. Подруги навіть дражнили її, наспівуючи пісню Дженніфер Лопес "The Ring", натякаючи на довгоочікуване весілля. Зірка своєю чергою відповідала, що це рішення залежить не від неї. Сама вона нині зосереджена на власному професійному розвитку.

І хоча в мережі вважають, що футболіст так ніколи й не наважиться зробити важливий крок у стосунках, самі закохані через це не переймаються. Вони почуваються комфортно й без різноманітних штампів.

Кріштіану періодично тішить спільними кадрами з моделлю, називаючи її "найкращою жінкою", "своєю єдиною" та навіть дружиною, чим підігріває розмови про ймовірність таємного весілля.

Кріштіану та Джорджина (фото: instagram.com/georginagio)

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