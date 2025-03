10 цікавих фактів про наймолодшого сина Дональда Трампа: фешн-ентузіаст та "король Інтернету"

Беррон - єдина спільна дитина Меланії та Дональда. Він народився через два роки після одруження пари. Також у президента США є четверо дітей від попередніх шлюбів - Дональд-молодший, Іванка та Ерік, а також донька Тіффані.

Беррон Трамп з мамою та батьком (фото: GettyImages)

Має найбільший зріст в родині - 206 см, що на 15 см перевищує його батька.

Після Джона Кеннеді став першим сином президента США, який жив у Білому домі. До нього у більшості президентів, які обіймали посаду, були доньки.

Беррон Трамп найвищий в родині (фото: GettyImages)

У 2024 році Беррон вступив до Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті, яка входить до числа найкращих бізнес-шкіл США. Інсайдери відзначають високий рівень ерудованості сина Трампа. Його називають ввічливим, розумним та цілеспрямованим.

Він став єдиним спадкоємцем президента США, який порушив багаторічну традицію родини, не вступивши до Пенсильванського або Джорджтаунського університету. Натомість обрав залишитися в Нью-Йорку.

Захоплюється грою на барабанах, музикою та футболом. Підтримував лондонський клуб "Арсенал", публічно з'являючись у футболці команди. Грав за команду U-12 Академії "Ді Сі Юнайтед" та футбольну асоціацію Арлінгтона.

Вільно володіє словенською мовою, яка є рідною для його матері.

Беррон Трамп з мамою Меланією Трамп (фото: GettyImages)

Під час президентської кампанії 2024 року Беррон активно допомагав батькові залучати молодих виборців. Він мотивував Дональда Трампа працювати з популярними подкастерами та розширити присутність у TikTok, за що отримав від батька прізвисько «король Інтернету». ​

Беррон Трамп чудово розбирається в комп'ютерах. Він має хист до технологій. Так принаймні каже його батько.

"Я вимикаю його ноутбук... Повертаюся через 5 хвилин, він знову в ноутбуці. Я кажу: "Як ти це зробив?" А він: "Не твоя справа, тату". У нього неймовірні здібності до технологій", - заявив президент США в інтерв'ю Fox News.

President Trump on Barron Trump outsmarting him with computers:



“I turn off his laptop… I go back 5 minutes later, he's got his laptop. I say, 'how did you do that?' None of your business, dad. He’s got an unbelievable aptitude in technology." pic.twitter.com/BiULZdbxQy